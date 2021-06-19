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    : Rüyalarım hayallerim ’u şampiyon görmek

    'un genç yıldızı , kulüp dergisine konuştu. Özdemir, “Şampiyonluğa açız. Rüyalarım, hayallerim spor’u şampiyon görmek” dedi.

    Rüyalarım hayallerim Trabzonspor’u şampiyon görmek
    Trabzon'un yıldızı kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Rüyalarım, hayallerim 'u şampiyon görmek" dedi.

    ABDULLAH HOCA ÇOK DOMİNANT
    Trabzon'a gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin olduğunu belirten Berat, "Abdullah hoca ve ekibi olsun çok dominant" açıklamasını yaptı

    HER TAKIMIN BEKÇİ KÖPEĞİYİM
    Berat, "Oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm" dedi.
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