Trabzon'un yıldızı Berat Özdemir kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Rüyalarım, hayallerim Trabzonspor'u şampiyon görmek" dedi.
ABDULLAH HOCA ÇOK DOMİNANT
Trabzon'a gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin Abdullah Avcı olduğunu belirten Berat, "Abdullah hoca ve ekibi olsun çok dominant" açıklamasını yaptı
HER TAKIMIN BEKÇİ KÖPEĞİYİM
Berat, "Oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm" dedi.
ABDULLAH HOCA ÇOK DOMİNANT
Trabzon'a gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin Abdullah Avcı olduğunu belirten Berat, "Abdullah hoca ve ekibi olsun çok dominant" açıklamasını yaptı
HER TAKIMIN BEKÇİ KÖPEĞİYİM
Berat, "Oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm" dedi.