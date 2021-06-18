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    'da için sıcak temas

    'da transfer harekatı devam ederken başkan , eski golcüsü 'u geri getirme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce yaptığı açıklamada, "'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübünün başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

    Sörloth için sıcak temas

    Trabzonspor'da transfer harekatı devam ederken başkan , eski golcüsü 'u geri getirme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

    Bir süre önce yaptığı açıklamada, "'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübünün başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

    Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Kararınızı bekliyoruz" vurgusunu yaptığı öğrenildi. Leipzig kulübü ise Sörloth ile ilgili kararı henüz verilmediklerini açıkladı.

    TATİL SONRASI KARAR VERECEK
    Sörloth'un ailesi ve menajeriyle birlikte tatil dönüşü geleceğiyle alakalı bir görüşme yapacağı ve kararını vereceği öğrenildi.

    YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
    Teknik Direktörü , yeni yabancı kararı sonrasında yönetimle transfer stratejisini belirleyecek.

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