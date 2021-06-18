Trabzonspor'da transfer harekatı devam ederken başkan Ahmet Ağaoğlu, eski golcüsü Alexander Sörloth'u geri getirme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süre önce yaptığı açıklamada, "Leipzig'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Kararınızı bekliyoruz" vurgusunu yaptığı öğrenildi. Leipzig kulübü ise Sörloth ile ilgili kararı henüz verilmediklerini açıkladı.

TATİL SONRASI KARAR VERECEK

Sörloth'un ailesi ve menajeriyle birlikte tatil dönüşü geleceğiyle alakalı bir görüşme yapacağı ve kararını vereceği öğrenildi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni yabancı kararı sonrasında yönetimle transfer stratejisini belirleyecek.