TAKVİM ‘Bizim Çocuklar’a karnesini dağıttı! Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı

Galler karşısında 2-0 kaybederek Euro 2020'de 2 maçta sıfır çeken Milli Takımımız, 83 milyonu çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. TAKVİM turnuva öncesinde çok şeyler beklediğimiz 'Bizim Çocuklar'a ilk 2 maçın ardından karnelerini dağıttı. Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı.
352 MİLYON EURO'LUK HÜSRAN
352 milyon Euro'luk kadro değeriyle Euro 2020'nin en pahalı 10. takımı durumunda olan Türkiye buna karşın gösterdiği performans ile diğer 23 takımın da çok gerisinde kaldı.
SADECE 3 POZİSYONA GİRDİK
İki maçta ne gol atabilen ne de puan alabilen Ay-Yıldızlılar 180 dakikada rakip kaleye sadece 5 isabetli şut çekebildi.