TAKVİM ‘Bizim Çocuklar’a karnesini dağıttı! Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı

Ay-Yıldızlılar şu ana kadar turnuvanın en az koşan takımı oldu. Ay-Yıldızlılar'ın iki maçta en fazla mesafe kat eden ismi olan Hakan Çalhanoğlu maç başına sadece 8.5 kilometre koştu. İtalya'nın en çok koşanı Jorginho'da ise bu rakam 11.3 km'yi buldu.