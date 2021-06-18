TAKVİM ‘Bizim Çocuklar’a karnesini dağıttı! Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı

PODCAST CANLI YAYIN

Galler karşısında 2-0 kaybederek Euro 2020’de 2 maçta sıfır çeken Milli Takımımız, 83 milyonu çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. TAKVİM turnuva öncesinde çok şeyler beklediğimiz ‘Bizim Çocuklar’a ilk 2 maçın ardından karnelerini dağıttı. Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı.

Galler karşısında 2-0 kaybederek Euro 2020'de 2 maçta sıfır çeken Milli Takımımız, 83 milyonu çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. TAKVİM turnuva öncesinde çok şeyler beklediğimiz 'Bizim Çocuklar'a ilk 2 maçın ardından karnelerini dağıttı. Ay-Yıldızlılar her alanda sınıfta kaldı.

352 MİLYON EURO'LUK HÜSRAN
352 milyon Euro'luk kadro değeriyle Euro 2020'nin en pahalı 10. takımı durumunda olan Türkiye buna karşın gösterdiği performans ile diğer 23 takımın da çok gerisinde kaldı.

SADECE 3 POZİSYONA GİRDİK
İki maçta ne gol atabilen ne de puan alabilen Ay-Yıldızlılar 180 dakikada rakip kaleye sadece 5 isabetli şut çekebildi.

3 gol pozisyonu bulabilen Milli Takımımız sadece yüzde 47 topla oynadı.

NE FİZİK VAR, NE DE TEKNİK!
Milliler fizik güç ve mücadele bakımından da Euro 2020'in en kötüsü oldu.

Bizim Çocuklar takım ruhu, taktik anlayış ve hedefe inanma açısından da sınıfta kalmaktan kurtulamadı.

BALE DAHİLİK İLE DELİLİK ARASINDA
Galler'in Milli Takımımız karşısında aldığı galibiyet dış basında geniş yankı buldu. BBC, "Galler'in yıldızları Bale ve Ramsey parladı" derken, The Guardian, "Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdı" manşetini attı. Alman Bild gazetesi, "Süperstar Bale Türkler'i yıktı" dedi. İsviçre'de Stern ise, "Bale'de deha ve delilik bir kez daha birbirine yakındı" yorumunu yaptı.

EN AZ KOŞAN TAKIM OLDUK!
Turnuvanın en genç takımı olan Türkiye koşu istatistikleri ile herkesi şaşırttı.

Ay-Yıldızlılar şu ana kadar turnuvanın en az koşan takımı oldu. Ay-Yıldızlılar'ın iki maçta en fazla mesafe kat eden ismi olan Hakan Çalhanoğlu maç başına sadece 8.5 kilometre koştu. İtalya'nın en çok koşanı Jorginho'da ise bu rakam 11.3 km'yi buldu.

TÜM YILDIZLAR TEL TEL DÖKÜLDÜ
Turnuva öncesi büyük umutlar beslediğimiz yıldızlarımız adeta tel tel dökülüyor. Başta Çağlar, Merih, Burak ve Hakan Çalhanoğlu olmak üzere tüm futbolcularımız beklentilerin çok altında kaldı.

