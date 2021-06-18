Mustafa Reşit Akçay hastalığı nedir? Mustafa Reşit Akçay kimdir, kaç yaşında?

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı. Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.

1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Trabzonspor altyapısında beraber çalıştığı Giray Bulak tarafından çalıştırılan Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasıyla kendisi de görevinden ayrıldı. Daha sonra Göztepe, Sakaryaspor ve Trabzonspor'da Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2001-02 Bulancakspor teknik direktörlüğünü üstlenerek ilk kez bu mevkide çalışmaya başladı. Bu görevinde bir sezon üstlendikten sonra sezon sonu takımdan ayrıldı. Bunun ardından tekrar Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı ve Giray Bulak'la beraber Antalyaspor ve Elazığspor'u çalıştırdı.