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    Cengizhan Malatya’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Yeni Malatyaspor, 'da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı.

    Cengizhan Malatya’da

    Yeni Malatyaspor, Elazığspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı.

    KAHRAMAN DEMİRTAŞ GÖZTEPE'DE
    Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi... Tecrübeli oyuncu son olarak Altınordu'da forma giyiyordu. Kahraman Demirtaş, "Göztepe'de başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

    PERİLER KÖTÜ BAŞLADI
    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi. Boyalı alanda etkili olamayan Potanın Perileri karşısında Slovenya ilk yarıyı 36-27 önde tamamladı. İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti. Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu Milli Takım, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.

        UKRAYNA'DAN LUNİN İDDİASI
        Ukrayna'dan Sport 24 TV sürpriz bir iddia ortaya attı… Real Madrid'in genç kalecisi Andrey Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini iddia etti. Lunin 22 yaşında ve 1.91 boyunda.

        NIANG'TA RAKiP PORTO!
        Fransız Gazetesi L'Equipe, Beşiktaş'ın bonservisi Ligue 1 ekibi Rennes'de bulunan sezonu ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de tamamlayan M'Baye Niang'ı istediğini yazdı... Bu transferde en ciddi rakip ise Portekiz'in dev kulübü Porto...

        TRABZONSPOR KOİTA'YI AÇIKLADI
        Trabzonspor        , bonservisi elinde olan Kasımpaşa'nın eski forveti Fode Koita ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo-Mavililer'de başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce Kasımpaşa'nın eski forveti Fode Koita'yla ön protokol yaptıklarını açıklamıştı. Koita, Trabzonspor'un 4. transferi oldu.

            UKRAYNA HAYATA DÖNDÜ
            EURO             2020 C Grubu 2. maçında Ukrayna, Makedonya'yı 2-1 yendi. ve ilk puanlarını aldı. Ukrayna'nın gollerini 29'da Yarmolenko ve 34'de Yaremchuk attı. Makedonya'nın golünü 57'de Alioksi attı. Ukrayna'da Malinovki penaltıdan yararlanamadı.

            MANCINI: DAHA YOLUMUZ VAR
            Grubumuzda             ikide iki yaparak zirveye oturan İtalya'da büyük sevinç var. Teknik direktör Roberto Mancini, "Bugüne kadar çok iyi iş çıkardık ama halen daha yolumuz var" diye konuştu.

            DANİMARKA BAŞLADI BELÇİKA BİTİRDİ!
            EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynandı Danimarka 2. dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti. Belçika 54'te Thorgan Hazard ile eşitledi: 1-1. İlk golün asistini yapan De Bruyne 70'de Eden Hazard'ın pasında yerden düzgün ve çok sert vurdu: 1-2. Maçı kazanan Belçika 2'de 2 yapmayı başardı.

                YARMOLENKO SHEVA'YI YAKALADI!
                Kuzey Makedonya ağlarını havalandıran Andriy Yarmolenko, turnuvadaki ikinci golünü atarak teknik direktörü Andriy Shevchenko'yu yakaladı (2 gol) ve EURO tarihinin en golcü Ukraynalısı unvanına ortak oldu.

                AVUSTURYA'YI YENEN HOLLANDA TURLADI
                EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda Avusturya'yı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkartt ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Hollanda'nın gollerini 11'de Memphis Depay (pen), 67'de Demfries attı.

                ERİKSEN'E PİL TAKILACAK
                Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı Christian Eriksen'e kalp pili takılacak. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eriksen'in kalp ritmi bozukluğu bu yöntem ile tedavi edilecek. Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta aniden fenalaşıp yere yığılmıştı.

                    WEMBLEY'DE ADA DERBİSİ NEFES KESECEK
                    EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak. D Grubu'nda İngiltere ve İskoçya kozlarını paylaşacak. Wembley'deki mücadele saat 22.00'de start alacak.

                    ASLAN'A MOHAMED MÜJDESİ
                    Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in ocak ayında Sarı-Kırmızılı kulübe bonservissiz katılabileceği Zamalek cephesinden de onaylandı. Kulübün eski teknik direktörü ve bir zamanların yıldız oyuncusu Mido, Zamalek kulübünün Mohamed'in sözleşmesini resmi olarak belgeleyemediği için ocak ayında bonservissiz serbest kalacağını ifade etti. Mido, "Bu Zamalek yöneticilerinin hatası. Sorumlularının hesap vermesi gerekir" dedi.

                    ATTİLA SZALAİ BEREKETİ
                    Macaristan'ın evinde Portekiz'e 3-0 yenildiği maçta alınan mağlubiyete rağmen takımın en iyi ismi olarak gösterilen Attila Szalai için astronomik tekliflerin an meselesi olduğu iddia edildi. Macar basını, "Özellikle İngiliz kulüpleri ve menajerlerin gözü onun üzerinde. 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebilir" yorumu yapıldı.

                        FREY BONSERVİSİYLE ANTWERP'E GİTTİ
                        Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu. Fener'in kasasına ne kadar girdiği ise açıklanmadı.

                        LUIZ GUSTAVO FRANSA YOLCUSU
                        Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor. Brezilyalı yıldızın eski kulübü Marsilya'nın teklifine çok sıcak baktığı ve yönetimden alacaklarına karşılık bonservisini istediği öğrenildi. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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                        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
                        Haberler Spor Cengizhan Malatya’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)