Cengizhan Malatya’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Yeni Malatyaspor, Elazığspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı.
KAHRAMAN DEMİRTAŞ GÖZTEPE'DE
Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi... Tecrübeli oyuncu son olarak Altınordu'da forma giyiyordu. Kahraman Demirtaş, "Göztepe'de başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.
PERİLER KÖTÜ BAŞLADI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi. Boyalı alanda etkili olamayan Potanın Perileri karşısında Slovenya ilk yarıyı 36-27 önde tamamladı. İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti. Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu Milli Takım, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.