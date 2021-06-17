Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, transferin ilk günlerinde Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katmış, daha sonra ise Slovak yıldız Marek Hamsik'i transfer ettiğini duyurmuştu.