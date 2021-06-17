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    • Spor
    • 17.06.2021 14:47
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    • 17.06.2021 14:47
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    'dan 'a yeşil ışık! İndirime gidiyor

    'ın sezonu çifte kupa ile tamamlamasının en büyük mimarı olan , siyah-beyazlı ekiple yaptığı sözleşme görüşmelerinde indirime gitme sinyali verdi.

    Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! İndirime gidiyor

    Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör arasında yeni sözleşme için görüşmeler uzun bir süredir devam ediyor. Yönetim son olarak 12 milyon TL'ye kadar çıkarken, Yalçın ise 2.2 milyon Euro'ya kadar inmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Siyah Beyazlılar, 1 yıllık kontrat önerisini sunarken, Euro kurunu ise 10'a sabitleme fikrini 48 yaşındaki teknik adama iletti.

    GÖRÜŞME HAFTA İÇİ...
    Sergen Yalçın ise 3 yıllık kontrat talep ederken, istediği 2.2 milyon Euro'nun aşağısına inebileceğini bildirildi. Şimdi ise tarafların bu hafta içerisinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın yapılacak bu görüşmede fedakarlık yapacağı ve yönetim ile orta yol bulmaya çalışacağı belirtildi.

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