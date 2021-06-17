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    'dan sol beke bir aday daha! 'dan iddiası

    'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim girdi. basını, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü.

    Kolombiya'dan Fabra iddiası

    Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim girdi. basını, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü.

    Haberde, Galatasaray'ın lı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce ve 'de görev yapmıştı.

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