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    Favre ile yüz yüze

    yeni teknik direktörüne kavuşmak için artık gün sayıyor... Sezonun sona ermesiyle birlikte hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler’in gündemine birçok isim gelmişti. Gündeme gelen isimlerden en yakını ise ... Başkan önceki gün Favre ile buluştu.

    Favre ile yüz yüze

    yeni teknik direktörüne kavuşmak için artık gün sayıyor... Sezonun sona ermesiyle birlikte hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler'in gündemine birçok isim gelmişti. Gündeme gelen isimlerden en yakını ise ... Başkan önceki gün Favre ile buluştu.

    MÜNİH'TE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
    Başkan Ali Koç'un önceki gün 'nın başkenti 'te 'nin toplantısına katıldığı ve bu toplantıdan önce tecrübeli teknik adamla görüştüğü öğrenildi.

    İKİ TARAF DA MUTLU AYRILDI
    Fener'de Başkan Ali Koç ile Favre arasındaki görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve 63 yaşındaki teknik direktörün 2-3 gün içinde bahçe'ye kesin dönüş yapacağı öğrenildi.

    TECRÜBESİ OLDUKÇA FAZLA
    Favre 'nde , M'Gladbach, H.Berlin gibi takımlarda çalıştı... Tecrübeli hoca ayrıca 'de Zürich ve gibi takımlarda görev aldı.

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