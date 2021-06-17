Favre ile yüz yüze

Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuşmak için artık gün sayıyor... Sezonun sona ermesiyle birlikte hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler'in gündemine birçok isim gelmişti. Gündeme gelen isimlerden en yakını ise Lucien Favre... Başkan Ali Koç önceki gün Favre ile buluştu.

MÜNİH'TE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Başkan Ali Koç'un önceki gün Almanya'nın başkenti Münih'te Avrupa Kulüpler Birliği'nin toplantısına katıldığı ve bu toplantıdan önce tecrübeli teknik adamla görüştüğü öğrenildi.

İKİ TARAF DA MUTLU AYRILDI

Fener'de Başkan Ali Koç ile Favre arasındaki görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve 63 yaşındaki teknik direktörün 2-3 gün içinde Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapacağı öğrenildi.

TECRÜBESİ OLDUKÇA FAZLA

Favre Alman Ligi'nde Dortmund, M'Gladbach, H.Berlin gibi takımlarda çalıştı... Tecrübeli hoca ayrıca İsviçre'de Zürich ve Servette gibi takımlarda görev aldı.