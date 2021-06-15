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    'den hamlesi

    Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren 'de yeniden sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı li yıldız için ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

    Fener'den Martins hamlesi

    Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren 'de yeniden sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı li yıldız için ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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