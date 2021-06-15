Efsane kaleci Peter Schmeichel, oğlu Kasper Schmeichel'ın takım arkadaşı Christian Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandiya maçına ilişkin gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
ITV'de yayınlanan Good Morning Britain isimli programa görüntülü bağlanan Peter Schmeichel, Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz rahatsızlığın ardından Danimarkalı oyunculara maça devam etmeleri yönünde UEFA tarafından baskı yapıldığını öne sürdü.
İddialarını bir adım öteye taşıyan Peter Schmeichel, UEFA'nın Danimarkalı oyunculara üç seçenek sunduğunu ve bu seçeneklerden birisinin hükmen mağlubiyeti kabul etmeleri olduğunu savundu.