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    ’nın efsane oyuncularından 'den olay yaratacak iddia! açıkça tehdit etmiş

    ’nın efsane oyuncularından , ölümden döndükten sonra ’nın 3 seçeneğinden birinin hükmen yenilgi olduğunu açıkladı... UEFA, Eriksen'den gelen iyi haber sonrası iki takımın da maçın kaldığı yerden oynanmasını istediğini iddia etmişti.

    UEFA tehdit etti!

    Efsane kaleci Peter Schmeichel, oğlu Kasper Schmeichel'ın takım arkadaşı Christian Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandiya maçına ilişkin gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

    ITV'de yayınlanan Good Morning Britain isimli programa görüntülü bağlanan Peter Schmeichel, Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz rahatsızlığın ardından Danimarkalı oyunculara maça devam etmeleri yönünde UEFA tarafından baskı yapıldığını öne sürdü.

    İddialarını bir adım öteye taşıyan Peter Schmeichel, UEFA'nın Danimarkalı oyunculara üç seçenek sunduğunu ve bu seçeneklerden birisinin hükmen mağlubiyeti kabul etmeleri olduğunu savundu.

        Schmeichel, "Birinci seçenek, sahaya geri dönüp kalan 50 dakikayı oynamaları. İkincisi, maçı ertesi gün saat 12.00'a erteleyerek kalan 50 dakikayı oynamaları. Üçüncüsü ise 3-0'lık hükmen mağlubiyete razı olmaları. Şimdi bir düşünün... Sizce maça devam etmek isteyen oyuncular mı!" dedi.

        İKİ TAKIM DA OYNAMAK İSTEDİ!
        UEFA, Eriksen'den gelen iyi haber sonrası iki takımın da maçın kaldığı yerden oynanmasını istediğini iddia etmişti.

        ASELSAN'DAN MUCİZE CİHAZ
        ASELSAN'IN ani kalp durumlarında kullanılan cihazı yurt dışında kullanılmaya başlandı. Eriksen'e müdahale kullanılan cihazın bir benzerini de Aselsan üretiyor.
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        Haberler Spor Danimarka’nın efsane oyuncularından Peter Schmeichel'den olay yaratacak iddia! UEFA açıkça tehdit etmiş