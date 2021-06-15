Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra tüm enerjisini transferlere yönlendiren Beşiktaş, forvet arkasına 1. sınıf bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor.

Ancak gelen bilgilere göre taraftar orta yolda anlaşmaya yakınlar. Brezilyalı futbolcunun yakın arkadaşı Josef de Souza'dan bilgi aldığı da öğrenildi. Alex Teixeira'nın takıma katılması ile birlikte Siyah-Beyazlı yönetim, yüksek maliyeti olan Adem Ljaic'i göndermeyi planlıyor.

Ljaic için şimdiden takım arayışladı başladı. Menajerine ise kulüp bulması için direktif verilmiş durumda.