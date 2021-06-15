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    , forvet arkasına yıldızını buldu! gelecek gidecek

    Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra tüm enerjisini transferlere yönlendiren , forvet arkasına 1. sınıf bir takviye yapmak i kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor.

    Alex Teixeira in Adem Ljaic out

    Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra tüm enerjisini transferlere yönlendiren , forvet arkasına 1. sınıf bir takviye yapmak i kolları sıvadı.

    Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor.

    Ancak gelen bilgilere göre taraftar orta yolda anlaşmaya yakınlar. Brezilyalı futbolcunun yakın arkadaşı 'dan bilgi aldığı da öğrenildi. Alex Teixeira'nın takıma katılması ile birlikte Siyah-Beyazlı yönetim, yüksek maliyeti olan 'i göndermeyi planlıyor.

    Ljaic için şimdiden takım arayışladı başladı. Menajerine ise kulüp bulması için direktif verilmiş durumda.

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