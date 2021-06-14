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    • Spor
    • 14.06.2021 13:32
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    • 14.06.2021 13:32
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    ne zaman saat kaçta? Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?

    ne zaman saat kaçta? Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki; , saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?

    Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın sıradaki rakibi ABD olacak. Merakla beklenen maçın ne zaman oynanacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı haberimizde!

    TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on ikinci maçında, 14 Haziran Pazartesi günü yani bugün namağlup lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

    Filenin Sultanları'nın Amerika ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.

    A Milli Takım'ın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

    13 Haziran 11.00 Türkiye - Belçika
    14 Haziran 22.00 A.B.D. - Türkiye


    18 Haziran 22.00 Türkiye - Hollanda
    19 Haziran 22.00 Güney Kore - Türkiye
    20 Haziran 22.00 Brezilya - Türkiye
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