Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın sıradaki rakibi ABD olacak. Merakla beklenen maçın ne zaman oynanacağı ise arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı haberimizde!
TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on ikinci maçında, 14 Haziran Pazartesi günü yani bugün namağlup lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın Amerika ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.
A Milli Takım'ın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:
13 Haziran 11.00 Türkiye - Belçika
14 Haziran 22.00 A.B.D. - Türkiye
18 Haziran 22.00 Türkiye - Hollanda
19 Haziran 22.00 Güney Kore - Türkiye
20 Haziran 22.00 Brezilya - Türkiye