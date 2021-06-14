Fenerbahçe'de ilk imza atıldı! 3 yıllık yeni sözleşme

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-2021 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla THY Avrupa Ligi'nin en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.