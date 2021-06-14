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    Turkcell GranFondo nefes kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Türk Sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 'da ilk kez düzenlenen yol bisiklet yarışı büyük ilgi gördü.

    Turkcell GranFondo nefes kesti

    Türk Sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'da ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı büyük ilgi gördü. 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçi, Boğaziçi'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Uzun ve kısa parkur üzerinden yapılan yarış, sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildi. Kısa parkurda birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu, 2.'liği Ersin Akgün, 3.'lüğü de Yusufcan Sanayır elde etti.

    BEŞİKTAŞ JESUS'U LİSTEYE ALDI
    Vida'dan indirim isteyen Beşiktaş yönetiminin, her ihtimale karşı Roma'nın stoperi Juan Jesus'u listesine aldığı öğrenildi.

    DIEGO COSTA'DA EN KRİTİK HAFTA
    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için kritik bir sürece girildi. Costa'nın imza parası ile birlikte istediği 4.5 milyon Euro'dan indirime gittiği ancak bu indirimin yeterli bulunmadığı öğrenildi. Orta bir yol bulursa bu hafta müjdeli haber gelebilir.

        GHEZZAL İÇİN TEKLİF YAPMADIK!
        Önce Talisca sonra Aboubakar'ı kadrosuna katan Al Nassr'ın, Rachid Ghezzal'i de istediği iddia ediliyordu. Al Nassr kulübü, Ghezzal için Leicester'a teklif yapmadıklarını açıkladı.

        TAM ANLAMIYLA BENİ AVLADILAR!
        Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik'ten çarpıcı açıklamalar… Slovak yıldız açıklamasında, "Transferde süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor, bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamen milli takıma odaklanabiliyorum" ifadelerini kullandı.

        FODE KOİTA'NIN EKSİK EVRAĞI TAMAMLANIYOR
        Trabzon'un anlaşmaya vardığı Koita için resmi açıklama eksik olan bir evrak nedeniyle yapılamamıştı. Menajerinin bu hafta içinde eksik olan evrağı getireceği öğrenildi.

            CÜNEYT ÇAKIR'A ÖNEMLİ GÖREV
            FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, F Grubu'nda yarın Macaristan ile Portekiz arasındaki maçı yönetecek. Kritik karşılaşma Budapeşte'de saat 19.00'da başlayacak.

            MÜTHİŞ MAÇ HOLLANDA'NIN
            EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, kendi evinde oynadığı maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Turnuvaya 3 puanla başladı. Hollanda 52'de Wijnaldum, 59'da ise Weghorst'ın golleriyle 2-0'ı yakalarken, Ukrayna 75'te Yarmolenko ve 79'da Yaremchuk ile eşitliği sağladı. Maçta son sözü 85'te Dumfries söyledi ve Hollanda mücadeleyi 3-2 kazandı. Gruptaki diğer maçta ise Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1'le geçti.

            FAVORİLERDEN İSPANYA BU GECE SAHNE ALIYOR!
            EURO 2020 heyecanına bugün 3 maçla devam edilecek. Favorilerden İspanya, E Grubu mücadelesinde 22.00'de İsveç'le karşılaşacak. D Grubu'nda 16.00'da İskoçyaÇekya, E Grubu'nda ise 19.00'da Polonya-Slovakya maçları oynanacak.

                SULTANLAR BELÇİKA'YI SET VERMEDEN GEÇTİ
                A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı... 84 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-20, 25-17, 25-19 bitti… Filenin Sultanları, ligdeki 12. maçında bugün ABD ile kozlarını paylaşacak.

                FRANSA AÇIK'TA ŞAMPİYON NOVAK DJOKOVİC OLDU
                Fransa Açık Tek erkekler finalinde 2-0 geriye düştüğü mücadelede Tsitsipas'ı 3-2 yenen Djokovic, şampiyon oldu. Sırp raket kariyerinin 19. grand slam şampiyonluğuna ulamayı başardı.

                LOS ANGELES CLİPPERS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ
                NBA play-off'larında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 132-106 mağlup ederek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı... Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt ve Paul George 31 sayıyla yıldızlaştı…

                    GALATASARAY'A PORTEKİZ'DEN JAPON ORTA SAHA
                    Santa Clara'da forma giyen Japon ön libero Hidemasa Morita Galatasaray'a önerildi… 7 Ocak'ta bedelsiz Portekiz'e giden Morita'nın önceki maçları da mercek altına alınırken hazırlanan raporda, 'Tam G.Saray'a göre' yorumu yapıldı.

                    EMRE MOR YENİDEN CİMBOM'A
                    İspanyol                     medyasından çarpıcı iddia… Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a kulübü hazırlık kampına davet edilmeyeceğini söyledi. Bu açıklama sonrasında İspanyol medyasından genç yetenek ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Emre Mor'un yeniden Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray ile anlaşacağı belirtildi. Emre Mor geçen sezon La Liga'da 11 maçta forma giydi ve 498 dakika görev aldı. Skora katkı sağlayamadı.

                    FENER'DE KOLOSİNAC SESLERİ
                    Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geride kalan sezonu Schalke'de kiralık geçiren sol bek oyuncusu Sead Kolasinac ile bu yaz yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mesut Özil ile çok yakın arkadaş Sead Kolasinac için Fenerbahçe' nin devrede olduğu iddia edildi.

                        ANDREA PIRLO İLE SICAK SAATLER!
                        İtalyan basını Fenerbahçe'nin Juventus ile yollarını ayıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya teklif yaptığını duyurdu. Bazı kaynaklarda Pirlo'nun İtalya'da kalmak istediği için teklifi sıcak bakmadığı belirtilirken, Fenerbahçeli kurmayların görüşmeye devam ettiği de ifade edildi. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarın da baskısıyla en kısa sürede hoca meselesini halletmeye odaklanmış durumda.
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                        Haberler Spor Turkcell GranFondo nefes kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)