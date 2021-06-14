Turkcell GranFondo nefes kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DIEGO COSTA'DA EN KRİTİK HAFTA

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için kritik bir sürece girildi. Costa'nın imza parası ile birlikte istediği 4.5 milyon Euro'dan indirime gittiği ancak bu indirimin yeterli bulunmadığı öğrenildi. Orta bir yol bulursa bu hafta müjdeli haber gelebilir.