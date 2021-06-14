Turkcell GranFondo nefes kesti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türk Sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'da ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı büyük ilgi gördü. 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçi, Boğaziçi'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Uzun ve kısa parkur üzerinden yapılan yarış, sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildi. Kısa parkurda birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu, 2.'liği Ersin Akgün, 3.'lüğü de Yusufcan Sanayır elde etti.
BEŞİKTAŞ JESUS'U LİSTEYE ALDI
Vida'dan indirim isteyen Beşiktaş yönetiminin, her ihtimale karşı Roma'nın stoperi Juan Jesus'u listesine aldığı öğrenildi.
DIEGO COSTA'DA EN KRİTİK HAFTA
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için kritik bir sürece girildi. Costa'nın imza parası ile birlikte istediği 4.5 milyon Euro'dan indirime gittiği ancak bu indirimin yeterli bulunmadığı öğrenildi. Orta bir yol bulursa bu hafta müjdeli haber gelebilir.