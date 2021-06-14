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    'dan hamlesi

    Yabancı kuralının açıklandığı gibi 8+6 olarak uygulanacağını düşünen , ile bir durum değerlendirmesi yaparak, yerli oyunculardan da oluşan bir liste hazırlamıştı. Bu doğrultu da ciddi bir maliyet getirmeyecek yerli oyuncular üzerinde duran Bordo-Mavililer, ile sözleşmesi sona eren ve serbest statü de bulunan 'ı gündemine aldı.

    Trabzonspor'dan Ceyhun hamlesi

    Yabancı kuralının açıklandığı gibi 8+6 olarak uygulanacağını düşünen , ile bir durum değerlendirmesi yaparak, yerli oyunculardan da oluşan bir liste hazırlamıştı.

    Bu doğrultu da ciddi bir maliyet getirmeyecek yerli oyuncular üzerinde duran Bordo-Mavililer, ile sözleşmesi sona eren ve serbest statü de bulunan 'ı gündemine aldı.

    Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, ile bir rekabet ortamına girmesi için takıma kazandırılmaya çalışılacağı iddia edildi.

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