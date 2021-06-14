Yabancı kuralının açıklandığı gibi 8+6 olarak uygulanacağını düşünen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir durum değerlendirmesi yaparak, yerli oyunculardan da oluşan bir liste hazırlamıştı.

Bu doğrultu da ciddi bir maliyet getirmeyecek yerli oyuncular üzerinde duran Bordo-Mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve serbest statü de bulunan Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Berat Özdemir ile bir rekabet ortamına girmesi için takıma kazandırılmaya çalışılacağı iddia edildi.