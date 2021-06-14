"TESİSİN KAPI VE PENCERELERİ DE ÇALINIYOR"

Hasan Şahin, kazanılan kupa ve başarıların takımın taraftarlarına ait olduğunu kaydederek söyle dedi: "Maalesef bu takıma destek olunmadı. Şu anda da en önemli şeylerden birisi manevi değeri yüksek olan kupalar çalınıyor ve bu hırsızlık olayı sürekli gerçekleşiyor.