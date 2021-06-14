Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 2016-2017 sezonunda uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden, sonrasında Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düşen Gaziantepspor'un 100 dönüm arazi üzerindeki tesisleri de ekonomik nedenlerden dolayı kaderine terk edildi. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan tesislerdeki antrenman sahalarındaki çimler kurudu, binaların camları ve kapıları kırıldı.
2 KUPA ÇALINDI
11 Haziran günü ise tesislere gelen Kulüp Başkanı Hasan Şahin, 2 kupanın yerinde olmadığını görünce polise bilgi verdi. Takımın dosyalarını inceleyen ekipler, 2 kupanın çalındığını, Avrupa'da karşılaşılan Roma ve Lille takımlarının flamalarının eksik olduğunu belirledi.
"GAZİANTEPSPOR SÜPER LİG'DEN SONRA KADERİNE TERK EDİLDİ"
Şikayette bulunan ve hırsızlık olayının aydınlatılmasını isteyen Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, yaptığı açıklamada, tesisin yaklaşık 3 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi.