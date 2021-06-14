Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yerli harekatına devam eden siyah-beyazlı ekip Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman ile de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli yıldız tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.
A Spor canlı yayınında konuşan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Karaman ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğunu duyurdu.
ÇİFTE AÇIKLAMA GELECEK
Son olarak Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, Milli Takım'ın İtalya ile EURO 2020'de oynadığı karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden olan Kenan'ın bonservisi elindeydi.