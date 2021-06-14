2020/21 sezonunda Fortuna Düsseldorf formasıyla yedi gol atan Kenan Karaman, iki de asist yapmayı başardı. Hoffenheim altyapısında forma giyen Kenan, daha sonra Hannover takımına transfer oldu. Buradan da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi bu sezon bitti.

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