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    • 14.06.2021 15:46
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    • 14.06.2021 15:54
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    SON DAKİKA! Milli yıldız 'ta! 3 yıllık imza tamam

    Sezonu çifte kupayla tamamlayan , ile EURO 2020 kampında bulunan 'ı 3 yıllığına renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan ismin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    Milli yıldız Beşiktaş'ta! 3 yıllık imza tamam

    Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yerli harekatına devam eden siyah-beyazlı ekip Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman ile de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli yıldız tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

    A Spor canlı yayınında konuşan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Karaman ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğunu duyurdu.

    ÇİFTE AÇIKLAMA GELECEK
    Son olarak Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, Milli Takım'ın İtalya ile EURO 2020'de oynadığı karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden olan Kenan'ın bonservisi elindeydi.

        Beşiktaş'ın Salih Uçan ve Kenan Karaman transferini birlikte açıklaması bekleniyor.

        2020/21 sezonunda Fortuna Düsseldorf formasıyla yedi gol atan Kenan Karaman, iki de asist yapmayı başardı. Hoffenheim altyapısında forma giyen Kenan, daha sonra Hannover takımına transfer oldu. Buradan da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi bu sezon bitti.

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