Galatasaray'da ilk kez 4 başkan adayı seçim öncesi bir araya geldi. Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün görüşü, "Kazanan Galatasaray olacak" oldu.
BURAK ELMAS DÖNEMİ KÖTÜYDÜ
Eşref Hamamcıoğlu: "Burak Elmas geçmiş dönemlerde futbolun içinde yer aldığını söylüyor ama bu başarıları, paraya çeviremedik. İçinde bulunduğumuz kötü durum, o dönemlerden başladı" diye konuştu.
FATİH HOCA BU YANLIŞA DÜŞMEMELİ
İbrahim Özdemir, "Fatih hocama çağrıda bulundum. Burak bey kardeşimizin listesine avukatını verdi. Bu doğrudur ya da yanlıştır. Fatih hoca gibi değerli biri, bu yanlışa düşmemeli" dedi.