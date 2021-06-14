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    , , , ... 'da başkan adayları seçim öncesinde buluştu

    'da ilk kez 4 başkan adayı seçim öncesi bir araya geldi. , , ve ’ün görüşü, “Kazanan Galatasaray olacak” oldu.

    Galatasaray kazanacak

    Galatasaray'da ilk kez 4 başkan adayı seçim öncesi bir araya geldi. Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün görüşü, "Kazanan Galatasaray olacak" oldu.

    BURAK ELMAS DÖNEMİ KÖTÜYDÜ
    Eşref Hamamcıoğlu: "Burak Elmas geçmiş dönemlerde futbolun içinde yer aldığını söylüyor ama bu başarıları, paraya çeviremedik. İçinde bulunduğumuz kötü durum, o dönemlerden başladı" diye konuştu.

    FATİH HOCA BU YANLIŞA DÜŞMEMELİ
    İbrahim Özdemir, "Fatih hocama çağrıda bulundum. Burak bey kardeşimizin listesine avukatını verdi. Bu doğrudur ya da yanlıştır. Fatih hoca gibi değerli biri, bu yanlışa düşmemeli" dedi.

        GALATASARAY'I TANIMIYORLAR!
        Burak Elmas, "Avrupa'da adını en tepeye yazan bir camiayız. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Galatasaray'ı tanımayan yöneticiler nedeniyle sıkıntılar çekiyoruz" ifaderini kullandı.

        GOMİS'İ GİTTİ… PLANLARI DA YOKMUŞ
        Metin Öztürk, "İşler tek kişi üzerinden gitti. Abdurrahim Albayrak üzerinden gittik. 31 gol atmış Bafetimbi Gomis'i gönderdik. Planlarının olduğunu söyledi ama olmadığını gördük" dedi.
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        Haberler Spor İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk... Galatasaray'da başkan adayları seçim öncesinde buluştu