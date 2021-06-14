FATİH HOCA BU YANLIŞA DÜŞMEMELİ

İbrahim Özdemir, "Fatih hocama çağrıda bulundum. Burak bey kardeşimizin listesine avukatını verdi. Bu doğrudur ya da yanlıştır. Fatih hoca gibi değerli biri, bu yanlışa düşmemeli" dedi.