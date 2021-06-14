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    23 mi'luk Euro'luk piyango

    Pelkas, , Allahyar, , , ve için toplam 23 mi Euro’luk teklif geldi. Bu 7 oyuncu arasında tek vazgeçilmez olan Pelkas. Yönetim rakamları yükseltmek için masada.

    23 milyon'luk Euro'luk piyango

    Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 mi Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

    FENER'İN ELİ ÇOK RAHATLAYACAK
    Sarı-Lacivertliler'de     teklif gelen oyuncuların Pelkas, , Allahyar, , , ve olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde 'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

    PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
    Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

    YÖNETİM TOK SATICI KONUMUNDA
    EURO 2020 sonrasında ise ve için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve için de geçerli.

    PELKAS İÇİN LYON YENİ TEKLİFE HAZIR
    Dimitrios Pelkas için ve O.Lyon takımları 6 milyon Euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı. Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon Euro'ya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor.

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