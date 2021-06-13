Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , 'a 1.6 milyon €'ya ‘evet’ dedi

    , ile anlaşmaya vardı... Yalçın, 1.6 milyon Euro’ya Beşiktaş'a “Evet” derken, sözleşmeye başarı bonusları da eklenecek. İşte detaylar...

    1.6 milyon €'ya ‘evet’ dedi
    Beşiktaş, teknik direktör 'la anlaşmaya vardı. başkanlığındaki yönetim, uzun süredir başarılı teknik adamla görüşmeler yapıyordu. Sergen Yalçın'la orta yol bulunarak yola devam etme konusunda uzlaştı. 48 yaşındaki teknik adam lı kulüpten 1.6 milyon Euro net maaş alacak.

    BAŞARI BONUSLARI DA VAR
    Yönetimin Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi. Yönetim hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla tekrar bir araya gelerek imzaları atacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SSK emeklisine 2.605 TL maaş
    Haberler Spor Sergen Yalçın, Beşiktaş'a 1.6 milyon €'ya ‘evet’ dedi