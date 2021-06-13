Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, uzun süredir başarılı teknik adamla görüşmeler yapıyordu. Sergen Yalçın'la orta yol bulunarak yola devam etme konusunda uzlaştı. 48 yaşındaki teknik adam Siyah-Beyazlı kulüpten 1.6 milyon Euro net maaş alacak.
BAŞARI BONUSLARI DA VAR
Yönetimin Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi. Yönetim hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla tekrar bir araya gelerek imzaları atacak.
BAŞARI BONUSLARI DA VAR
Yönetimin Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi. Yönetim hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla tekrar bir araya gelerek imzaları atacak.