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    'den 'ye 2 yıllık teklif

    Teknik direktör sorununa çözüm arayan , ’yi markaja aldı. İtalyan gazeteci ’nın haberine göre Sarı-Lacivertliler, İsviçreli teknik adama 2 yıllık teklif yaptı.

    Favre'ye 2 yıllık teklif

    Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Lacivertliler için bir önemli iddia daha geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, temasa geçtiği İsviçreli teknik direktör Lucien Favre'ye iki yıllık sözleşme teklif etti. Haberde, İsviçreli teknik direktörün Sarı-Lacivertliler'den gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği ifade edildi.



    DORTMUND İLE KUPA KALDIRDI
    Son olarak Borussia Dortmund'da görev yapan Favre, daha önce Nice, M'Gladbach, Hertha Berlin ve FC Zurich'in teknik patronluğunu üstlendi. Borussia Dortmund ile Almanya Süper Kupası'nı kazanan Favre, kariyerinin en iyi dönemini Zurich'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İsviçre Kupası kazandı.



    VALVERDE VE SETİEN DE GÜNDEMDE
    Favre, 3 kez de ülkesinde yılın teknik direktörü seçildi. 63 yaşındaki teknik adam genellikle 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor. Bu arada Fenerbahçe'nin Ernesto Valverde ve Quique Setien'e teklif yapıldığı iddia edilmişti. Sarı-Lacivertliler bir an önce yeni teknik direktörünü belirlemek istiyor.



        Çalıştırdığı takımları genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucien Favre, başarılı bir kariye sahip.

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