Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Lacivertliler için bir önemli iddia daha geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, temasa geçtiği İsviçreli teknik direktör Lucien Favre'ye iki yıllık sözleşme teklif etti. Haberde, İsviçreli teknik direktörün Sarı-Lacivertliler'den gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği ifade edildi.