KAP'a gönderilen yazıya göre Alpaslan'a 3 yılda 16.5 milyon lira garanti ücret ödenecek. Aytaç ise yılda 18 milyon lira kazanacak. Geçen sezon Göztepe formasını giyen Alpaslan, "Biz Galatasaray'ın Avrupa kupasını aldığı dönemde topa vurarak, 'Hagi, Hagi' diye bağırırdık. Çok gururluyum" diye konuştu.