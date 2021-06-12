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    Hedef (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Asbaşkanı Mehmet Yaşar, “Stancu ile ilgili görüşmelerimiz var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor’a katmaya çalışacağız” dedi.

    Hedef Bogdan Stancu

    Kocaelispor Asbaşkanı Mehmet Yaşar, "Stancu ile ilgili görüşmelerimiz var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız" dedi.

    SERTAÇ BARCELONA'DA
    Anadolu Efes ve Milli Takım'ın başarılı basketbolcusu Sertaç Şanlı, Barcelona ile prensipte anlaştı. Şanlı, geçen sezon 34 Euroleague maçında yüzde 34.9 üç sayı oranıyla oynadı.

    BURSA BORCU YAPILANDIRDI
    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi. Bursaspor'un borcu 3 milyon 649 bin liraydı.

        AYTAÇ VE ALPASLAN İMZALADI
        Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hamlelerini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3'er yıllık sözleşme imzalandı.

        KAP'a gönderilen yazıya göre Alpaslan'a 3 yılda 16.5 milyon lira garanti ücret ödenecek. Aytaç ise yılda 18 milyon lira kazanacak. Geçen sezon Göztepe formasını giyen Alpaslan, "Biz Galatasaray'ın Avrupa kupasını aldığı dönemde topa vurarak, 'Hagi, Hagi' diye bağırırdık. Çok gururluyum" diye konuştu.

        SERDAR'I HERTHA KAPTI
        İsmi Galatasaray ile anılan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu. Schalke, yıldız futbolcunun 10 milyon Euro'ya Hertha'ya satıldığını açıkladı.

            SOLA SON ADAY RYAN BERTRAND!
            Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

            BEŞİKTAŞ'TAN OKAN BURUK YALANLAMASI
            Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Okan Buruk iddialarını yalanladı. Torunoğulları, "Okan Buruk haberleri tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yönelik" dedi.

            YA SERGEN YA DA İSTİFA!
            Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın henüz imza atmaması üzerine sosyal medyadan kampanya başlattı. 'Ya Sergen ya istifa' hashtagi açan taraftarlar, yönetimi uyardı.

                RUSYA'DA COVİD ŞOKU
                2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

                BUCKS BIRAKMIYOR
                Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn''i 86-83 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

                GÜRBÜZ AVRUPA ŞAMPİYONU
                Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen, 3. Multi European Games Turnuvası'nda, Avrupa Şampiyonu oldu.

                    FİNALİN ADI BELLİ OLDU
                    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlarda, Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova finale yükselen isimler oldular.

                    UMUT MERAŞ İÇİN İNDİRİM YOK!
                    Trabzonspor, Umut Meraş için Fransız kulübü La Havre ile bir görüşme daha yaptı. Fransız kulübü ile bonservis rakamı konusunda yine anlaşma sağlanamadı. Le Havre, 4 milyon Euro'da diretiyor.

                    İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE
                    Everton, Leicester City ve West Ham United takımlarının Szalai'yi yakın takibe aldıkları iddia edildi. Ancak asıl teklifler EURO 2020 sonrası bekleniyor.

                        KOPENHAG'DAN 1.5 MİLYON EURO
                        Kopenhag'da kiralık olarak forma giyen Zanka için Danimarka kulübünden 1.5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Son karar Fener yönetiminin.
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                        TUSKON davasında karar!
                        Haberler Spor Hedef Bogdan Stancu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)