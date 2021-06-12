Kocaelispor Asbaşkanı Mehmet Yaşar, "Stancu ile ilgili görüşmelerimiz var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız" dedi.
SERTAÇ BARCELONA'DA
Anadolu Efes ve Milli Takım'ın başarılı basketbolcusu Sertaç Şanlı, Barcelona ile prensipte anlaştı. Şanlı, geçen sezon 34 Euroleague maçında yüzde 34.9 üç sayı oranıyla oynadı.
BURSA BORCU YAPILANDIRDI
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi. Bursaspor'un borcu 3 milyon 649 bin liraydı.