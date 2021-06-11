Fenerbahçe'de gidecek oyuncular tam olarak netleşmese de kalacak olanlar hemen hemen belli. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır, Ozan Tufan, Atilla Szalai, Dimitris Pelkas ve Berke Özer'i astronomik teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor. Altay, Berke ve Pelkas'a gelen teklifler olmasına rağmen Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifleri geri çevirmiş durumda. Ancak EURO 2020 sonrasında işlerin değişme ihtimali var. EURO 2020 sonrası özellikle Ozan Tufan ve Macar stoper Attila Szalai'ye gelecek teklifler herkes tarafından merak ediliyor.
- Spor
- 11.06.2021 Gazete