Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'de Altay, , , ve e kalacak

    'de gidecek oyuncular tam olarak netleşmese de kalacak olanlar hemen hemen belli. 'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi , , , ve 'i astronomik teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor. Altay, e ve 'a gelen teklifler olmasına rağmen Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifleri geri çevirmiş durumda.

    Fener 5'ini de satmayacak!
    Fenerbahçe'de gidecek oyuncular tam olarak netleşmese de kalacak olanlar hemen hemen belli. 'un haberine göre yönetimi , , , ve 'i astronomik teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor. Altay, e ve 'a gelen teklifler olmasına rağmen Sarı-Lacivertli yönetim bu teklifleri geri çevirmiş durumda. Ancak sonrasında işlerin değişme ihtimali var. EURO 2020 sonrası özellikle Tufan ve stoper 'ye gelecek teklifler herkes tarafından merak ediliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı!
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Altay, Ozan, Szalai, Pelkas ve Berke kalacak