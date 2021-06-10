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    • Spor
    • 10.06.2021 16:29
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    • 10.06.2021 16:29
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    Yeni transfer 'ten taraftarına mesaj

    -mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi. 'un yeni transferi , "Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız." dedi.

    Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj

    'un 33 yaşındaki yeni transferi , -mavili taraftarlara mesaj gönderdi; 'Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum' dedi.



    Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yalı yeni transferi Marek Hamsik'in transfer ve yeni sezona yönelik mesaj gönderdiği videosunu yayınladı. Videoda Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden deneyimli orta saha oyuncusu, "Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için sıkı çalışacağız! Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi en güzel renkler" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj