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    Trabzonspor Marek Hamsik’i kadrosuna kattı!

    Trabzonspor, Marek Hamsik’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız oyuncu Slovakya Milli Takımı’nın kampında 2 yıllık resmi imzayı attı... Napoli tarihinin en fazla maça çıkan ve en fazla gole katkı yapan futbolcusu olan Marek Hamsik, Euro 2020 sonrası Trabzon'a gelecek.

    Trabzonspor Marek Hamsik’i kadrosuna kattı!

    Yeni sezona çok iddialı bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor transferde bombayı patlattı. Bordo-Mavililer, ünlü Slovak yıldız Marek Hamsik'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı.



    33 yaşındaki futbolcu milli takım kampında Bordo-Mavili kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



    1.5 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
    Trabzonspor'dan     KAP'a yapılan açıklamada Marek Hamsik'in yıllık 1.5 milyon Euro alacağı duyruldu. Hamsik'e ayrıca her bir sezon için 700 bin Euro imza parası ödenecek.



    EURO 2020 SONRASI GELECEK
    Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 sonrası Trabzon'a gelecek ve takıma katılacak. 33 yaşındaki orta saha oyuncu, yeni sezonda Bordo- Mavili takımın en büyük kozlarından biri olacak.

    AVCI DEVREYE GİRDİ, TRANSFER BİTTİ
    Abdullah Avcı'nın kafasında bazı soru işaretleri olan Hamsik'i aradığı ve "Tek hedefimiz olacak, o da şampiyonluk" ifadesini kullandığı öğrenildi. Avcı ile yaptığı görüşme sonrası ikna olan Slovak futbolcu, Trabzonspor'la sözleşmeyi imzaladı.

    6-7 TRANSFER DAHA OLACAK
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marek Hamsik transferinin ardından 6-7 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıkladı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Yabancı kuralı ile birlikte tüm planlarımız da değişti. 1-2 yabancı oyuncudan sonra, yabancı kuralından dolayı Türk oyuncular transfer edebiliriz."dedi. Ağaoğlu, takımın eski golcüsü Sörloth için ise, "Sörloth'u Leipzig tutarsa bizim yapacağımız bir şey yok. Kiralama veya satmayı düşünürlerse o zaman farklı şeyler düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

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