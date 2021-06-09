Trabzonspor Marek Hamsik’i kadrosuna kattı!

Yeni sezona çok iddialı bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor transferde bombayı patlattı. Bordo-Mavililer, ünlü Slovak yıldız Marek Hamsik'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu milli takım kampında Bordo-Mavili kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1.5 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Marek Hamsik'in yıllık 1.5 milyon Euro alacağı duyruldu. Hamsik'e ayrıca her bir sezon için 700 bin Euro imza parası ödenecek.
EURO 2020 SONRASI GELECEK
Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 sonrası Trabzon'a gelecek ve takıma katılacak. 33 yaşındaki orta saha oyuncu, yeni sezonda Bordo- Mavili takımın en büyük kozlarından biri olacak.
AVCI DEVREYE GİRDİ, TRANSFER BİTTİ
Abdullah Avcı'nın kafasında bazı soru işaretleri olan Hamsik'i aradığı ve "Tek hedefimiz olacak, o da şampiyonluk" ifadesini kullandığı öğrenildi. Avcı ile yaptığı görüşme sonrası ikna olan Slovak futbolcu, Trabzonspor'la sözleşmeyi imzaladı.
6-7 TRANSFER DAHA OLACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marek Hamsik transferinin ardından 6-7 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıkladı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Yabancı kuralı ile birlikte tüm planlarımız da değişti. 1-2 yabancı oyuncudan sonra, yabancı kuralından dolayı Türk oyuncular transfer edebiliriz."dedi. Ağaoğlu, takımın eski golcüsü Sörloth için ise, "Sörloth'u Leipzig tutarsa bizim yapacağımız bir şey yok. Kiralama veya satmayı düşünürlerse o zaman farklı şeyler düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.