Trabzonspor Marek Hamsik’i kadrosuna kattı!





EURO 2020 SONRASI GELECEK

Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 sonrası Trabzon'a gelecek ve takıma katılacak. 33 yaşındaki orta saha oyuncu, yeni sezonda Bordo- Mavili takımın en büyük kozlarından biri olacak.



AVCI DEVREYE GİRDİ, TRANSFER BİTTİ

Abdullah Avcı'nın kafasında bazı soru işaretleri olan Hamsik'i aradığı ve "Tek hedefimiz olacak, o da şampiyonluk" ifadesini kullandığı öğrenildi. Avcı ile yaptığı görüşme sonrası ikna olan Slovak futbolcu, Trabzonspor'la sözleşmeyi imzaladı.



6-7 TRANSFER DAHA OLACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marek Hamsik transferinin ardından 6-7 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıkladı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Yabancı kuralı ile birlikte tüm planlarımız da değişti. 1-2 yabancı oyuncudan sonra, yabancı kuralından dolayı Türk oyuncular transfer edebiliriz."dedi. Ağaoğlu, takımın eski golcüsü Sörloth için ise, "Sörloth'u Leipzig tutarsa bizim yapacağımız bir şey yok. Kiralama veya satmayı düşünürlerse o zaman farklı şeyler düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.