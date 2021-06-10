Transfer çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı- Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri olan Oussama Tannane sessiz sedasız İstanbul'a geldi. Faslı futbolcunun Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacağı, anlaşma sağlanması durumunda kulübü Vitesse ile masaya oturulacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maçta 7 gol atıp 9 asist yapan 27 yaşındaki Tannane her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan yıldız futbolcunun Vitesse ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2016 YILINDA GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Tannane 2016 yılında Mustafa Denizli döneminde Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın alamadığı Faslı yıldız St. Etienne'in yolunu tutmuştu.