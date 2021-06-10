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    formasını giyen Faslı yıldız , için 'da

    Transfer çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdüren 'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. - Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri olan sessiz sedasız 'a geldi. Faslı futbolcunun Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacağı, anlaşma sağlanması durumunda kulübü ile masaya oturulacağı öğrenildi.

    Tannane Fener için geldi

    Transfer çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdüren 'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    - Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri olan sessiz sedasız 'a geldi. Faslı futbolcunun Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacağı, anlaşma sağlanması durumunda kulübü ile masaya oturulacağı öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon 'nde 29 maçta 7 gol atıp 9 asist yapan 27 yaşındaki Tannane her iki kanatta ve pozisyonunda oynuyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan yıldız futbolcunun Vitesse ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    2016 YILINDA ÇOK İSTEMİŞTİ
    Tannane 2016 yılında döneminde Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın alamadığı Faslı yıldız St. Etienne'in yolunu tutmuştu.

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