Sarı-Kırmızılı kulübün sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'nın Marsilya kulübü talip oldu.

Marsilya'nın Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif ettiği ancak Sarı- Kırmızılı yönetimin gelen teklifin değerlendirilmesi için kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı ifade edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken genç oyuncu A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosunda bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da 6 gole imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda göstereceği performans da genç yıldızın fiyatını daha da artırabilir.

Bu nedenle satış kararını 19 Haziran'dan sonra göreve gelecek yeni yönetim verecek.