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    , 'ın genç yıldızı için harekete geçti

    Sarı-Kırmızılı kulübün sezon başında 3. Lig ekibi 'dan kadrosuna kattığı 'na 'nın kulübü talip oldu. Marsilya'nın 'a 10 milyon Euro teklif ettiği ancak Sarı- Kırmızılı yönetimin gelen teklifin değerlendirilmesi için kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı ifade edildi.

    Kerem için müthiş teklif

    Sarı-Kırmızılı kulübün sezon başında 3. Lig ekibi 'dan kadrosuna kattığı 'na 'nın kulübü talip oldu.

    Marsilya'nın 'a 10 milyon Euro teklif ettiği ancak Sarı- Kırmızılı yönetimin gelen teklifin değerlendirilmesi için kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı ifade edildi.

    Bu sezon gösterdiği performansla 'nın da dikkatini çeken genç oyuncu A Milli Takım'ın kadrosunda bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da 6 gole imza atan oğlu'nun milli takımda göstereceği performans da genç yıldızın fiyatını daha da artırabilir.

    Bu nedenle satış kararını 19 Haziran'dan sonra göreve gelecek yeni yönetim verecek.

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