Aboubakar'ı renklerine katarak Beşiktaş'a büyük bir çalım atan Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü şimdi de Rachid Ghezzal için harekete geçti.
Eski Beşiktaşlı Talisca'yı da kadrosuna katan Suudi kulübü Siyah-Beyazlılar ile kiralık sözleşmesi sona eren Ghezzal için kolları sıvadı.
Suudi yetkililer'in bonservis görüşmeleri için Leicester City ile görüşmelere başladığı ifade edldi. Beşiktaş hem Ghezzal hem de Leicester ile yaptığı görüşmelerden olumlu haber alamazken, Suudi yöneticilerin Cezayirli oyuncu için büyük ilerleme kaydettikleri ifade edildi.