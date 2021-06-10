Suudi yetkililer'in bonservis görüşmeleri için Leicester City ile görüşmelere başladığı ifade edldi. Beşiktaş hem Ghezzal hem de Leicester ile yaptığı görüşmelerden olumlu haber alamazken, Suudi yöneticilerin Cezayirli oyuncu için büyük ilerleme kaydettikleri ifade edildi.