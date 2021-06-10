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    Aboubakar'ı transfer eden 'ın kulübü şimdi de kafayı hezzal'a taktı

    Aboubakar’ı transfer eden ’ın kulübü şimdi de kafayı Ghezzal’a taktı... kulübü, Cezayirli yıldız için City ile bonservis görüşmelerine başladı.

    Şimdi de Ghezzal'ı istiyorlar

    Aboubakar'ı renklerine katarak Beşiktaş'a büyük bir çalım atan Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü şimdi de Rachid Ghezzal için harekete geçti.

    Eski Beşiktaşlı Talisca'yı da kadrosuna katan Suudi kulübü Siyah-Beyazlılar ile kiralık sözleşmesi sona eren Ghezzal için kolları sıvadı.

    Suudi yetkililer'in bonservis görüşmeleri için Leicester City ile görüşmelere başladığı ifade edldi. Beşiktaş hem Ghezzal hem de Leicester ile yaptığı görüşmelerden olumlu haber alamazken, Suudi yöneticilerin Cezayirli oyuncu için büyük ilerleme kaydettikleri ifade edildi.

        Beşiktaş'ın geçen sezon fark yaratan iki oyuncusuna da Al Nassr'ın yaptığı teklif Siyah- Beyazlılar'ın tepkisi çekerken Ghezzal için umutların hala sürdüğü ifade edildi.

        Cezayirli yıldız Beşiktaş taraftarının ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, görüşmelerde bir yol kat edilememesinden rahatsız.
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        Haberler Spor Aboubakar'ı transfer eden Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü şimdi de kafayı Rachid Ghezzal'a taktı