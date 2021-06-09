Sultanlar rakip tanımıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı müthiş bir çekişmenin ardındın 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla "Filenin Sultanları", organizasyonda çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini almış oldu. Türkiye, FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında 12 Haziran Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Bu sonuçla "Filenin Sultanları", organizasyonda çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini almış oldu. Türkiye, FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında 12 Haziran Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.