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    Sultanlar rakip tanımıyor

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nın kentinde düzenlenen 3. hafta üçüncü ve son maçında 'yı müthiş bir çekişmenin ardındın 3-2 mağlup etti.

    Sultanlar rakip tanımıyor
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nın kentinde düzenlenen 3. hafta üçüncü ve son maçında 'yı müthiş bir çekişmenin ardındın 3-2 mağlup etti.

    Bu sonuçla "", organizasyonda çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini almış oldu. , FIVB Milletler Ligi 4. hafta ilk müsabakasında 12 Haziran Cumartesi günü ile karşı karşıya gelecek.
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