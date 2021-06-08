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    savaştan zirveye: Kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla zirveye çıktı

    asıllı lı atlet , kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla zirveye çıktı. 15 yaşında Etiyopya’daki karışıklıktan kaçan Sifan, “Çalıştım başardım” dedi.

    Savaştan zirveye

    Afrika ülkesi 'daki karışıklık nedeniyle 2008'de 'ya hemşire olmak için kaçan , dünyanın en başarılı sporcularından biri oldu.

    Son olarak Hollanda'nın kentinde düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışını 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Hassan, dünya rekorunu 10 saniyenin üzerinde geliştirerek eline geçirdi.

    Hassan, 800, 1500, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre pist, 5-10-15 ve 20 km yol yarışları ile yarı maratonda birçok başarı ve rekorun sahibi oldu. 28 yaşındaki atlet, "Çok çalışıyorum. Etiyopya'da hayat zor. Ancak burada da kolay değil. Önce kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Ben bunu başardım" dedi.

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    Haberler Spor Sifan Hassan savaştan zirveye: Kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla zirveye çıktı