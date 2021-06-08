Afrika ülkesi Etiyopya'daki karışıklık nedeniyle 2008'de Hollanda'ya hemşire olmak için kaçan Sifan Hassan, dünyanın en başarılı sporcularından biri oldu.

Son olarak Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışını 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Hassan, dünya rekorunu 10 saniyenin üzerinde geliştirerek eline geçirdi.

Hassan, 800, 1500, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre pist, 5-10-15 ve 20 km yol yarışları ile yarı maratonda birçok başarı ve rekorun sahibi oldu. 28 yaşındaki atlet, "Çok çalışıyorum. Etiyopya'da hayat zor. Ancak burada da kolay değil. Önce kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Ben bunu başardım" dedi.