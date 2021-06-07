Fenerbahçe'de Andre Villas-Boas bombası! İspanyollar duyurdu...

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.
Kanarya, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu.
Bununla beraber Kanarya'nın Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.
16 HAZİRAN'DA GELİYOR
A Spor'un haberinde, dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.
SON ADAY ANDRE VILLAS-BOAS
Fransız basınının İspanyol Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak Marsilya'yı çalıştıran André Villas-Boas'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.