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    • Spor
    • 07.06.2021 23:51
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    • 07.06.2021 23:55
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    Fenerbahçe'de Andre Villas-Boas bombası! İspanyollar duyurdu...

    'de sezonu 3. tamamlayan ve ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. başta olmak üzere , ve ile temaslarda bulunan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınının Marca kaynaklı verdiği habere göre Fenerbahçe, bu kez ibreyi Andre Villas-Boas'a çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Fenerbahçe'de Andre Villas-Boas bombası!

    Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.

    Kanarya, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu.

    Bununla beraber Kanarya'nın Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.



    16 HAZİRAN'DA GELİYOR
    A Spor'un haberinde, dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.



    SON ADAY ANDRE VILLAS-BOAS
    Fransız basınının İspanyol Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak Marsilya'yı çalıştıran André Villas-Boas'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.



        SADECE FENERBAHÇE DEĞİL
        Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı, Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Lazio'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.



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