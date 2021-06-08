Türk asıllı oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Almanya U21 Milli Takımı, finalde Portekiz'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.
1998'de Köln'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih, farklı tekniği ve çabukluğuyla geleceğin en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Orta saha ve forvet pozisyonunda oynayabilen Salih'e Fenerbahçe ve Beşiktaş talip olmuştu. Ancak genç yıldız adayı, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih takımı tarafından izlendiği için şansını bu ekiplerden birinde kullanmak istiyor.