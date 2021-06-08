Bayern Münih'in efsane kaptanlarından Oliver Kahn, Salih için, "Stili ve aklı ile çok özel bir yetenek. Güçlü bir altyapı onu yıldız adayı yaptı. Sadece Alman takımları değil, birçok Avrupa ekibi de Salih'i izliyor" yorumunu yaptı.