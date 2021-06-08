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    , takımıyla şampiyonu oldu: Türk asıllı yıldız hayalini anlattı

    , takımıyla Şampiyonu oldu. Geleceğin en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Salih, "Büyük bir hayalim var. Dünyanın en iyisi olacağım" dedi.

    Büyük bir hayalim var

    Türk asıllı oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Almanya U21 Milli Takımı, finalde Portekiz'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

    1998'de Köln'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih, farklı tekniği ve çabukluğuyla geleceğin en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.

    Orta saha ve forvet pozisyonunda oynayabilen Salih'e Fenerbahçe ve Beşiktaş talip olmuştu. Ancak genç yıldız adayı, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih takımı tarafından izlendiği için şansını bu ekiplerden birinde kullanmak istiyor.

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        Salih, "Çok büyük hedeflerim var. Çalışmayı seiyorum ve bir gün dünyanın en iyisi olmak istiyorum. Belki bugün için hayal. Ancak büyük başarılar önce hayallerle başlar" dedi.

        Bayern Münih'in efsane kaptanlarından Oliver Kahn, Salih için, "Stili ve aklı ile çok özel bir yetenek. Güçlü bir altyapı onu yıldız adayı yaptı. Sadece Alman takımları değil, birçok Avrupa ekibi de Salih'i izliyor" yorumunu yaptı.
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        Haberler Spor Salih Özcan, Almanya U21 takımıyla Avrupa şampiyonu oldu: Türk asıllı yıldız hayalini anlattı