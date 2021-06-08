ABD'li Coco Gauff, çeyrek finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ŞAMPİYON EFES

Ve şampiyon yine Anadolu Efes... Lacivert-Beyazlılar, Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Efes üst üste 2. olmak üzere toplamda 15. şampiyonluğa ulaştı. Kısa bir süre önce Euroleague kupasını kaldırarak Avrupa'nın en büyüğü olan Lacivert-Beyazlılar dün yeni bir başarıla daha imza attı. Kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden alan Anadolu Efes çok büyük bir coşku yaşadı.