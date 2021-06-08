Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD'li Coco Gauff, çeyrek finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Tenis dünyasının genç yetenekleri arasında gösterilen ABD’li Coco Gauff, Tunuslu Ons Jabeur’İ 2-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası’nda çeyrek finale yükseldi.

    Gauff, çeyrek finalde

    Tenis dünyasının genç yetenekleri arasında gösterilen ABD'li Coco Gauff, Tunuslu Ons Jabeur'İ 2-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

    TÜRKİYE-DOMİNİK CUM: 1-3
    Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin 2. maçında Dominik'e 22-25, 21-25, 25-23, 17-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

    ADANA'YA YENİ SPONSOR
    TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un gelecek sezon için forma sponsoru belli oldu. Yapılan açıklamada, gelecek sezon takımın forma teknik sponsorunun "Joma" olacağı belirtildi.

        ŞAMPİYON EFES
        Ve şampiyon yine Anadolu Efes... Lacivert-Beyazlılar, Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Efes üst üste 2. olmak üzere toplamda 15. şampiyonluğa ulaştı. Kısa bir süre önce Euroleague kupasını kaldırarak Avrupa'nın en büyüğü olan Lacivert-Beyazlılar dün yeni bir başarıla daha imza attı. Kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden alan Anadolu Efes çok büyük bir coşku yaşadı.

        TÜRKİYE'NİN GURURUYUZ
        Ergin Ataman, "Müthiş bir sezon geçirdik. Oyuncularım Türkiye'nin gururu oldu. İnşallah önümüzdeki sezon aynı hedeflerle devam edeceğiz" dedi.

        VE SALİH UÇAN İMZAYI ATIYOR
        Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan dün kulübüne veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcunun her konuda anlaştığı Beşiktaş'la bu hafta içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Salih yılda 8 milyon lira garanti ücret kazanacak.

            DEPAY'IN YERİNE İLK ADAY PELKAS
            Lyon             Sportif Direktörü Juninho, OL TV'de hücum hattına bir isim aradıklarını belirtti. Memphis Depay'ın yerini doldurmak istediklerini aktaran Juninho, "Etkili, adam eksilten, hızlı bir oyuncu almalıyız" dedi. Lyon'un Dimitrios Pelkas için fiyat artırması bekleniyor.

            ÖMER FARUK İMZAYI ATTI
            Stuttgart, sözleşmesi bittikten Fenerbahçe'den ayrılan 17 yaşındaki genç orta saha Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar mukavele imzalandığını açıkladı.

            CORNELIUS'A 4 MİLYON EURO!
            Corneilus için yapılan son teklifin detayları ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in oyuncu için 4 milyon Euro önerdiği bunu 5 yılda ödemeyi taahhüt ettiği ortaya çıktı. Ancak teklif kabul edilmedi.

                EKUBAN'DA BELİRSİZLİK
                Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan Ekuban için menajerinin özellikle İtalya ve Fransa'da çeşitli takımlarla görüşme halinde olduğu öğrenildi.

                FEGHOULI İÇİN GELDİLER
                Yunan basını, Sofiane Feghouli'yi transfer etmek isteyen Olympiakos kulübünden temsilcilerin önceki gün İstanbul'a geldiğini yazdı. Haberde, Yunan yetkililerin 1 yıl daha sözleşmesi olan Cezayirli yıldız için bonservis pazarlığına oturduğu belirtildi. Galatasaray yönetimi, yüksek maliyeti nedeniyle Feghouli ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Ancak Olympiakos'un yıldız futbolcuyu ikna edebilecek bir teklif yapıp yapamayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

                YEDLİN'E TEBRİK MESAJI
                ABD Milli Takımı ile CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Yedlin, G.Saray'ın Twitter hesabından yayınlanan bir mesajla tebrik edildi.

                    MISIR BASININDAN AFSHA İDDİASI!
                    G.Saray'ın El Ahly formasını gien Mohamed Madgy Afsha'yı transfer etmek istediği öne sürülüyor. Mısır basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki orta alan oyuncucu için kulüp bazında görüşmelere başladı.

                    KIRMIZI RENK ELMAS'IN
                    19 Haziran'daki olağan genel kurul öncesi renk seçimi yapıldı. Galatasaray'da 'şanslı renk' olarak kabul edilen kırmızı, Burak Elmas'a çıktı. Eşref Hamamcıoğlu yeşil, İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Yiğit Şardan ise gri pusulalar ile seçimde yer alacak. Yiğit Şardan renk seçimine katılmazken, diğer 4 başkan adayı hazır bulundu. Burak Elmas, "Seçimde bizi temsil edecek renk az önce belli oldu. Ali Sami Yen Bey'in de dediği gibi "Vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı" ifadesini kullandı.

                    YENİ BAŞKAN GÜLGÜLER MAZBATASINI ALDI
                    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un cumartesi günü yapılan genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'e mazbatası törenle verildi. İlk hedeflerinin transfer tahtasını açtırmak olduğunu belirten Gülgüler, "Hemen çaışmalara başlıyoruz. Kolları sıvadık. Allah bizi utandırmasın" dedi.

                        33 MİLYON STERLİNE ASTON VİLLA'YA GİTTİ
                        Premier Lig takımı Aston Villa, Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaştığını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. Ayrıca sözleşmede 7 milyon Euro'luk bonus da var.

                        KARAGÜMRÜK BURAK'LA SÖZLEŞME İMZALADI
                        Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki stoper, 2. Başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı. Sakaryaspor altyapısından yetişen Burak geçen sezonki performansıyla dikkat çekti.

                        YARIN İKİSİ DE İMZALIYOR!
                        G.Saray yeni sezon öncesi ilk transferlerini yapıyor... Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 15 gün önce ön anlaşma yaptığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı resmen bitirmeye hazırlanıyor... İki futbolcunun da yarın Florya'da olacağı ve 3'er yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Alpaslan ve Aytaç'ın yıllık 8 milyon lira garanti ücret alacağı öğrenildi. Galatasaray transferin başlangıç tarihi olan 10 Haziran'da iki futbolcuyu da KAP'a bildirmeyi planlıyor.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Biden dört gözle bekliyor
                        Haberler Spor ABD'li Coco Gauff, çeyrek finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)