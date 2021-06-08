ABD'li Coco Gauff, çeyrek finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tenis dünyasının genç yetenekleri arasında gösterilen ABD'li Coco Gauff, Tunuslu Ons Jabeur'İ 2-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE-DOMİNİK CUM: 1-3
Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin 2. maçında Dominik'e 22-25, 21-25, 25-23, 17-25'lik setlerle 3-1 yenildi.
ADANA'YA YENİ SPONSOR
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un gelecek sezon için forma sponsoru belli oldu. Yapılan açıklamada, gelecek sezon takımın forma teknik sponsorunun "Joma" olacağı belirtildi.