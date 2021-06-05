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    'a 'dan müjdesi

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan 'a müjdeli bir haber geldi. - Mavili kulübün transfer listesinde yer alan serbest kaldı. kulübü, 30 yaşındaki İngiliz sol bek ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı. 29 kez formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde.

    Trabzon'a Rose müjdesi

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan 'a müjdeli bir haber geldi. - Mavili kulübün transfer listesinde yer alan serbest kaldı. kulübü, 30 yaşındaki İngiliz sol bek ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı.

    29 kez formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde. Rose, 4 kez 'nda oynadı. 1.73 boyunda olan Danny Rose, Tottenham'dan önce , , ve takımlarının formalarını da giymişti.

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    Haberler Spor Trabzonspor'a Tottenham'dan Danny Rose müjdesi