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    lı golcünün peşine düştü: Kartal'ın gözü 'de

    'ın öncelikli transfer hedeflerinden bir tanesi olan mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim lı santrfor 'yi gündemine aldı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Santos Borre'nin kulübü ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı kulüplerinin de istediği öğrenildi.

    Kartal'ın gözü Santos Borre'de

    Beşiktaş'ın öncelikli transfer hedeflerinden bir tanesi olan mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim lı santrfor 'yi gündemine aldı.

    Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Santos Borre'nin kulübü ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı kulüplerinin de istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Santos Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı.

    Borre, formasını da 2 kez sırtına geçirdi. Bu arada 'ın ile ilgili hem kendisi hem de menajeriyle görüşmelerin de devam ettiği gelen haberler arasında.

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