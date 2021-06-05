Beşiktaş'ın öncelikli transfer hedeflerinden bir tanesi olan santrfor mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim Kolombiyalı santrfor Santos Borre'yi gündemine aldı.

Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Santos Borre'nin Arjantin kulübü River Plate ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı İtalyan kulüplerinin de istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Santos Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Borre, Kolombiya Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi. Bu arada Beşiktaş'ın Aboubakar ile ilgili hem kendisi hem de menajeriyle görüşmelerin de devam ettiği gelen haberler arasında.