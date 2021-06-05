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    ile Beko bugün karşı karşıya gelecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ile Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç bugün 19.30'da yapılacak. İlk maçı kazanan Anadolu Efes seride 1-0 önde bulunuyor.

    Anadolu Efes-F.Bahçe

    Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç bugün 19.30'da yapılacak. İlk maçı kazanan Anadolu Efes seride 1-0 önde bulunuyor.

    BÜLENT CEVAHİR HATAY'DA
    Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Bülent Cevahir'i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bülent sol bek mevkinde oynuyor.

    BREZİLYA'DA MİLLİ BOYKOT
    Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle bu yıl Brezilya'da düzenlenecek 2021 Copa America'yı Brezilyalı milli oyuncuların boykot edeceği iddia edildi.

        UĞURCAN İÇİN TAVİZ YOK
        Trabzonspor, kaleci Uğurcan için gelen teklifleri EURO 2020 sonrasına bıraktı. Milli kaleci için kapı 25 milyon Euro'dan açılacak.

        NOKTA ATIŞLAR YAPACAĞIZ!
        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu sağlam bir takım iskeletine sahip olduklarını söyledi. Sağıroğlu, "Doğru bölgelere doğru transferler yapacağız" dedi.

        GENOA'DAN ZAJC'A 3 MİLYON EURO
        İtalya Ligi Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro teklif etti. Satın alma opsiyonu 3.5 milyon Euro'ydu. Sarı-Lacivertli kurmaylar, daha yüksek bir teklifle gelen çıkmazsa Sloven orta saha oyuncusunun satışına izin verecek.

            AVRUPA PELKAS'IN PEŞİNDE!
            Rubin Kazan ve Bologna'nın ardından Fransa'nın Lyon kulübünün de Pelkas'ı istediği öğrenildi. Yunan oyuncu için tekliflerin daha da artması bekleniyor.

            BEŞİKTAŞ'TA YUSUF SESLERİ
            Önümüzdeki             sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş yerli rotasyona da yöneldi. Beşiktaş'ın 1 yıl daha sözleşmesi olan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ı istediği öğrenildi.

            BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA SLOVAKYA'DA HAZIRLANACAK
            Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş yeni sezon için planlarını tamamladı. Kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Siyah-Beyazlılar 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da 10 gün sürecek bir kamp yapacak.

                FENER VISCA'YI BEKLEMEYE ALDI
                F.Bahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca, bekmeleye alındı! Teknik direktörün belli olmaması nedeniyle Sarı-Lacivertli yönetimin bazı bölgeler için transferde acele etmeyeceği ifade edildi. Visca ile ilgili durumun 15 gün içide kesinlik kazanması bekleniyor.

                TERİM'İN PAÇASINA TUTUNUYORLAR!
                Başkan adaylarından Yiğit Şardan konuştu. Şardan, "Fatih Terim'in paçasına tutunup başkanlığa yürümeye çalışıyorlar. Ben Fatih Terim üzerinden böyle bir yarışa girmem. Biz başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Listemizde önemli isimler var. Abdurrahim Albayrak 2. Başkan" dedi.

                JOSHUA KING SESLERİ
                G.Saray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Joshua King, Everton ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Forvetin her bölgesinde oynayabilen Norveçli yıldızın menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile temasa geçip görüşme talep ettiği öğrenildi. Yönetim, King'in transferine sıcak bakıyor.

                    FEGHOULI'DEN 2 GOL BİRDEN
                    Geçen sezon 29 maçta 2 gol atan Sofiane Feghouli, milli takımda coştu. Cezayirli yıldız Moritanya önünde 59 dakikada rakip ağları 2 kez sarsmayı başardı.

                    SİVAS YENİ SEZONDA DA RIZA ÇALIMBAY'A EMANET
                    Geçen sezonun flaş takımı Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı. Tecrübeli hoca ile yola devam edildiği sosyal medyadan duyurulurken, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı. Çalımbay ile 3. sezonda da devam ediyoruz" denildi. Çalımbay için bugün imza töreni düzenlenecek.

                    TFF YERLİ OYUNCU TEŞVİK SİSTEMİNİ DUYURDU
                    TFF yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Süper Lig kulüplerinde 1 Ocak 2021 ve daha sonra doğmuş olan Milli Takımımız'da oynama uygunluğuna sahip futbolcuların dakikaları 1.50 ile çarpılarak hesaplanacak. 1. sırada yer alan takıma 5 milyon, 2. sırada yer alan takıma 4 milyon, 3. sırada yer alan takıma 3 milyon lira verilecek.

                        LUYİNDAMA'YA RUS KANCASI
                        Geçen                         sezonun Galatasaray'daki en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Christian Luyindama'ya Rusya'dan talip çıktı. Fransız basını, Spartak Moskova'nın Kongolu stoperi transfer etmek istediğini yazdı. Luyindama'nın sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek.
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                        Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
                        Haberler Spor Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün karşı karşıya gelecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)