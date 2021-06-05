Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç bugün 19.30'da yapılacak. İlk maçı kazanan Anadolu Efes seride 1-0 önde bulunuyor.
BÜLENT CEVAHİR HATAY'DA
Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Bülent Cevahir'i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bülent sol bek mevkinde oynuyor.
BREZİLYA'DA MİLLİ BOYKOT
Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle bu yıl Brezilya'da düzenlenecek 2021 Copa America'yı Brezilyalı milli oyuncuların boykot edeceği iddia edildi.