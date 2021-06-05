TFF YERLİ OYUNCU TEŞVİK SİSTEMİNİ DUYURDU

TFF yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Süper Lig kulüplerinde 1 Ocak 2021 ve daha sonra doğmuş olan Milli Takımımız'da oynama uygunluğuna sahip futbolcuların dakikaları 1.50 ile çarpılarak hesaplanacak. 1. sırada yer alan takıma 5 milyon, 2. sırada yer alan takıma 4 milyon, 3. sırada yer alan takıma 3 milyon lira verilecek.