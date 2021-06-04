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    Sörloth'tan taraftarına: Teşekkürler ama artık aramayın!

    'un tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu için 3 milyon mesaj atan taraftarlar li yıldızın telefon numarasını da bulup aradılar...

    Teşekkürler ama artık aramayın!
    Trabzonspor'un tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 'a bordo-mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden 3 milyonu aşkın yorum gönderdi. Ancak oyuncunun telefon numarasının bulunup aranmasından sonra Alexander Sörloth yaptığı paylaşımda, "Bana olan sevginizi anlıyorum ve mutlu oluyorum. Desteğiniz için teşekkürler ama beni aramayın, yeter artık" ifadelerini kullandı.

    KONSANTRE OLAMIYORUM
    basınına açıklamalarda bulunan Sörloth, "Maça odaklanmak için instagram bildirimlerimi kapatmak zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.



    MAREK HAMSİK'İN MENAJERİNE YAKIN MARKAJ
    'un resmi teklifini ilettiği Marek Hamsik, düşünmek için süre istemişti. Ancak Bordo-Mavili kurmaylar Çek futbolcunun menajeriyle sürekli iletişim halinde. Hamsik için şu ana kadar en iyi teklifin de Trabzon'dan geldiği belirtiliyor.

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    Haberler Spor Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına: Teşekkürler ama artık aramayın!