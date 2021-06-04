Futbol federasyonu'nun yabancı sayısında indirime gitmesi yeni bir kriz başlattı. Önceki gece karara tepki gösteren bir açıklama yayınlayan Kulüpler Birliği dün olağanüstü toplandı.
Kritik zirve sonrası konuşan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yabancı kararı bizim görüşümüz alınmadan açıklandı. Bizimle konuşulmadan bu kararın alınması bizi biraz üzdü. Bütün kulüplerin fikirlerini anlattığı bir toplantı talep ettik. Bir diğer konu da küme düşmeyle ilgiliydi. Küme düşme konusu da bizimle konuşulmadan alınmış bir karardır. Salı günü TFF ile bu konuları yeniden görüşeceğiz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Yabancı sınırıyla ilgili alınan karar neden? Türk futbolcuların yetişmesi ve süre alması. Yetiştiremediniz, geliştiremediğiniz bir oyuncunun bize faydası ne? Gelirlerimiz düşüyor giderlerimiz sabit. 3 sene önce galibiyet primi 600 bin Euro'ydu. Şimdi 180 bin Euro. Biz bir türlü bu işin içinden çıkamıyoruz" açıklamasını yaptı.
TFF'NİN KARARI HEPİMİZİ ÜZDÜ
Ahmet Nur Çebi, "O sene, bu sene değil. Bu garip bir sene. Pandemi ve ülke puanı nedeniyle limitlerde esnek davranılmasını istedik. Tekrar görüşümüzü ileteceğiz" diye konuştu
EN ÇOK LİMİT BİZDE AMA YETMİYOR
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF ile sınırlamalar ve harcama limitleri hakkında çok önemli bir toplantı yaptık. En çok limit 370 milyonla yine bizde ama bu brüt. Limitlerin gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi. Gözler TFF ile yapılacak görüşmeye çevrildi.
Kritik zirve sonrası konuşan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yabancı kararı bizim görüşümüz alınmadan açıklandı. Bizimle konuşulmadan bu kararın alınması bizi biraz üzdü. Bütün kulüplerin fikirlerini anlattığı bir toplantı talep ettik. Bir diğer konu da küme düşmeyle ilgiliydi. Küme düşme konusu da bizimle konuşulmadan alınmış bir karardır. Salı günü TFF ile bu konuları yeniden görüşeceğiz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Yabancı sınırıyla ilgili alınan karar neden? Türk futbolcuların yetişmesi ve süre alması. Yetiştiremediniz, geliştiremediğiniz bir oyuncunun bize faydası ne? Gelirlerimiz düşüyor giderlerimiz sabit. 3 sene önce galibiyet primi 600 bin Euro'ydu. Şimdi 180 bin Euro. Biz bir türlü bu işin içinden çıkamıyoruz" açıklamasını yaptı.
TFF'NİN KARARI HEPİMİZİ ÜZDÜ
Ahmet Nur Çebi, "O sene, bu sene değil. Bu garip bir sene. Pandemi ve ülke puanı nedeniyle limitlerde esnek davranılmasını istedik. Tekrar görüşümüzü ileteceğiz" diye konuştu
EN ÇOK LİMİT BİZDE AMA YETMİYOR
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF ile sınırlamalar ve harcama limitleri hakkında çok önemli bir toplantı yaptık. En çok limit 370 milyonla yine bizde ama bu brüt. Limitlerin gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi. Gözler TFF ile yapılacak görüşmeye çevrildi.