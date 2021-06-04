Şampiyon Beşiktaş, transfer atağına başladı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes için düğmeye bastı.
Genel kurul nedeniyle Galatasaray'ın transferde ağır kalmasından yararlanan Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Bunun yanında Beşktaş yönetimi oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı da kabul etti.
Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.