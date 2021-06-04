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    , 'la sözleşmesi sona eren için devreye girdi

    yönetimi, ile sözleşmesi sona eren için yönetimine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Oyuncunun maaşını karşılamayı da kabul etti.

    Gedson’a Kartal pençesi

    Şampiyon Beşiktaş, transfer atağına başladı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes için düğmeye bastı.



    Genel kurul nedeniyle Galatasaray'ın transferde ağır kalmasından yararlanan Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Bunun yanında Beşktaş yönetimi oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı da kabul etti.



    Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.



        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gedson Fernandes, 2 kez Portekiz Milli Takım formasını da sırtına geçirdi.



        LİZBON, ROSİER İÇİN TAVİZ VERMİYOR
        Rosier'in bonservisini elinde tutan Sporting Lizbon kulübü 6 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirime gitmiyor. Portekiz kulübünün yeniden kiralamaya da sıcak bakmadığı öğrenildi.



        YALÇIN İMZAYA YAKIN
        Beşiktaş         yönetimi sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenilen ve Başkan Çebi'nin de yer aldığı görüşmede taraflar fikirlerini beyan etti. Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes için devreye girdi