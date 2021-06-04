



Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.