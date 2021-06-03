Trabzonspor'un bir süredir transferi için çaba sarf ittiği Marek Hamsik'in işlemlerini hızlandırmak için yetkilendirilen menajerler yurt dışına çıkmıştı. Oyuncuyla ilk teması sağlayan menajerler, kulübün resmi teklifini iletti ve beklemeye çekildi.

Oyuncuya yıllık ücretin üst limiti olan 1 milyon 500 bin Euro'yu öneren bordo- mavili kulübün yetkili menajerleri sözleşmede bonusları ve imza parasının da detaylarını aktardı. Marek Hamsik ise gelen bu resmi transfer teklifi karşısında, "Şu an milli takım kampındayım ve buraya odaklanmak istiyorum. Ama teklifiniz için teşekkür ediyorum kısa süre içerisinde değerlendirip geri dönüş yapacağım" cevabını verdi.