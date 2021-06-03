A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi ikinci ve son etap hazırlıkları için dün Almanya'ya uğurlandı. Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan Ay- Yıldızlı ekip, Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti.

Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli kafile, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı "Tarihi Forma" üzerinden bilgilerini ileten herkesin isminin yer aldığı uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da eşlik ettiği kafile kendilerini uğurlayanlara el salladıktan sonra alkışlar eşliğinde uçağa bindi.

TSİ 17.30'da Almanya'ya ulaşan Ay-Yıldızlılar'ı gurbetçi vatandaşlarımız havalimanında bayraklarla ve büyük bir coşkuyla karşıladı. Milli Takım ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kamp yapacağı otelde dinlenmeye çekildi.

MİLLİ TAKIM'A ÖZEL UÇAK

Milli Takım, Euro 2020 boyunca seyahatlerde, THY'nin özel olarak hazırladığı uçağı kullanacak. Uçağın üst kısmında kırmızı, her iki yanında da beyaz Milli Takım forması yer alıyor. Tüm kafile yolculuk öncesi uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

MERDİVENİN İLK BASAMAĞI İTALYA

Şenol Güneş dün yaptığı açıklamada, Euro 2020 için "Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak. Üst seviye ve yüksek tempoya çıkmamız lazım, çıkacak gücümüz var." dedi.

BUGÜN MOLDOVA KARŞISINDAYIZ

Milliler, Euro 2020 öncesi son hazırlık sınavını bugün Moldova karşısında verecek. Paderborn kentindeki Benteler Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı Almanya Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

KAFİLEDE HERKESİN MORALİ ZİRVEDE

Almanya yolculuğu sırasında en çok dikkat çeken noktalardan birisi takımda morallerin üst seviyede olmasıydı. Futbolcular arasındaki arkadaşlık ortası da herkesi Euro 2020 öncesinde umutlandırıyor.