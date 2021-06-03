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    Milli Takımımız, Euro 2020 öncesi 2. etap hazırlıkları için 'ya gitti

    , 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi ikinci ve son etap hazırlıkları için dün 'ya uğurlandı. kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan Ay- Yıldızlı ekip, Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti.

    Kupaya yolculuk

    A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi ikinci ve son etap hazırlıkları için dün 'ya uğurlandı. kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan Ay- Yıldızlı ekip, Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti.

    Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli kafile, 'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı "Tarihi Forma" üzerinden bilgilerini ileten herkesin isminin yer aldığı uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 'nun 'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 'ın da eşlik ettiği kafile kendilerini uğurlayanlara el salladıktan sonra alkışlar eşliğinde uçağa bindi.

    TSİ 17.30'da Almanya'ya ulaşan Ay-Yıldızlılar'ı gurbetçi vatandaşlarımız havalimanında bayraklarla ve büyük bir coşkuyla karşıladı. Milli Takım ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kamp yapacağı otelde dinlenmeye çekildi.

    MİLLİ TAKIM'A ÖZEL UÇAK
    Milli     Takım, Euro 2020 boyunca seyahatlerde, 'nin özel olarak hazırladığı uçağı kullanacak. Uçağın üst kısmında kırmızı, her iki yanında da beyaz Milli Takım forması yer alıyor. Tüm kafile yolculuk öncesi uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

    MERDİVENİN İLK BASAMAĞI İTALYA
    Şenol     Güneş dün yaptığı açıklamada, Euro 2020 için "Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak. Üst seviye ve yüksek tempoya çıkmamız lazım, çıkacak gücümüz var." dedi.

    BUGÜN MOLDOVA KARŞISINDAYIZ
    Milliler, Euro 2020 öncesi son hazırlık sınavını bugün Moldova karşısında verecek. kentindeki 'da saat 20.00'de başlayacak maçı 'ndan yönetecek. Karşılaşma 'dan naklen yayınlanacak.

    KAFİLEDE HERKESİN MORALİ ZİRVEDE
    Almanya yolculuğu sırasında en çok dikkat çeken noktalardan birisi takımda morallerin üst seviyede olmasıydı. Futbolcular arasındaki arkadaşlık ortası da herkesi Euro 2020 öncesinde umutlandırıyor.

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    Haberler Spor Milli Takımımız, Euro 2020 öncesi 2. etap hazırlıkları için Almanya'ya gitti