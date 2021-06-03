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    Luyindama seçimi bekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Marcao ile olan sözleşmeyi 2 yıl daha uzatan Galatasaray, bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Luyindama da Galatasaray’da kalmak istiyor.

    Luyindama seçimi bekliyor

    Marcao ile olan sözleşmeyi 2 yıl daha uzatan Galatasaray, bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Luyindama da Galatasaray'da kalmak istiyor.

    HAMAMCIOĞLU'NDAN CANLI YAYIN ÇAĞRISI
    Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, diğer 5 adaya canlı yayın çağrısında bulundu. Burak Elmas çağrıya olumlu yanıt verdi.

    MESUT ÖZİL TATİLDE GÜÇ TOPLUYOR
    Fenerbahçe'ye transfer olduğunda fiziksel olarak oldukça geride olan Mesut Özil, sezon sonunda da istenilen seviyeye gelememişti. Yıldız futbolcu, sezonun bitimiyle birlikte kendisine verilen programı uyguladığı ve yeni sezon hazırlıkları öncesinde mümkün olan en iyi seviyeye gelmeyi hedeflediği bildirildi.

        FENERBAHÇE VEDAT İÇİN MASADA
        Forvet         hattına en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu oyunculardan birisinin Vedat Muric olmasında karar kıldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Lazio'da istediği ortamı bulamayan eski oyuncusu için önümüzdeki hafta İtalyan yetkililerle masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa Vedat yeniden çubuklu formayı giyecek.

        KUPA KALDIRDIĞIMIZ GÜNLER DE GELECEK
        Başkan Ali Koç'un "Yeni sezonda yabancı bir hoca ile çalışacağız" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti. Belözoğlu, "Sevgili Fenerbahçeliler; sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlar da elbet bir gün gelecek." ifadeleriyle Fenerbahçe taraftarlarına veda etti.

        SEÇİM TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ
        Fenerbahçe, daha önce Olağan Seçimli Genel Kurulu'n tarihi olarak 05-06 Haziran olarak belirtilmişti. Dün yapılan açıklama ile seçim tarihi 18-19 Haziran olarak güncellendi.

            İBRE UMUT'A DÖNEBİLİR
            Yabancı sınırlaması sonrası Trabzonspor'un sol bek için tercihini Umut Meraş'tan kullanabileceği konuşuluyor. Umut da transfere sıcak.

            TRABZON'DA SÖRLOTH ÇILGINLIĞI
            Trabzonspor             taraftarı Alexander Sörloth için kampanya başlattı. Taraftarlar Norveçli futbolcuyu mesaj yağmuruna tutarken dünyanın en ünlü spor sayfası 433'te akıma katıldı. Sörloth'un son gönderisine 2 milyonun üzerinde "Come to Trabzonspor" yazıldı. Bordo-Mavili taraftarların bu hareketi büyük ilgi topladı. Yorumları Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes de beğendi.

            RED BULL HALF COURT'UN TÜRKİYE KAYITLARI BAŞLADI
            Dünyanın             en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemelerine kayıtlar başladı. Kayıtla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

                EFES VE F.BAHÇE FİNALİN İLK RANDEVUSUNA ÇIKIYOR
                Basketbol                 Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Anadolu Efes bugün saat 17.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

                FİLENİN SULTANLARI ÇİN'İ DE MAĞLUP EDİP 6'DA 6 YAPTI!
                A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Çin'i 3-0 yendi. Filenin Sultanları, son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada ve Almanya'nın ardından Çin'i de mağlup ederek turnuvada 6'da 6 yaptı.

                ROSİER'İN MENAJERİ İSTANBUL'DA
                Geleceği                 belirsiz olan Rosier'in menajeri dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın Sporting Lisbon ile görüşmeleri Rosier'in menajeri üzerinden yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

                    ABOUBAKAR'A ARAP KANCASI
                    Beşiktaş                    'la henüz anlaşma sağlayamayan Vincent Aboubakar'ın talipleri artıyor. Suudi Arabistan basınına göre Al İttihad ve Al Nassr, Kamerunlu forvete kanca attı. Al İttihad'ın Aboubakar'a 3 milyon Euro, Al Nassr'ın ise 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülüyor.
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                    Borçlar yeniden yapılandırılacak
                    Haberler Spor Luyindama seçimi bekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)