Luyindama seçimi bekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Marcao ile olan sözleşmeyi 2 yıl daha uzatan Galatasaray, bir başka stoperi Luyindama için de aynı tasarrufta bulunmayı hedefliyordu. Ancak Luyindama ile yapılacak sözleşme yeni yönetime bırakıldı. Luyindama da Galatasaray'da kalmak istiyor.
HAMAMCIOĞLU'NDAN CANLI YAYIN ÇAĞRISI
Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, diğer 5 adaya canlı yayın çağrısında bulundu. Burak Elmas çağrıya olumlu yanıt verdi.
MESUT ÖZİL TATİLDE GÜÇ TOPLUYOR
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda fiziksel olarak oldukça geride olan Mesut Özil, sezon sonunda da istenilen seviyeye gelememişti. Yıldız futbolcu, sezonun bitimiyle birlikte kendisine verilen programı uyguladığı ve yeni sezon hazırlıkları öncesinde mümkün olan en iyi seviyeye gelmeyi hedeflediği bildirildi.