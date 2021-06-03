Luyindama seçimi bekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KUPA KALDIRDIĞIMIZ GÜNLER DE GELECEK

Başkan Ali Koç'un "Yeni sezonda yabancı bir hoca ile çalışacağız" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti. Belözoğlu, "Sevgili Fenerbahçeliler; sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlar da elbet bir gün gelecek." ifadeleriyle Fenerbahçe taraftarlarına veda etti.