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    aradığı sağ beki 'da buldu: Aslan gibi

    Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan , bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres oldu. ile olan sözleşmesi sona eren li oyuncu 'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

    Sabaly Aslan gibi

    Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan , bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor.

    Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres oldu.

    ile olan sözleşmesi sona eren li oyuncu 'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

    Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor. formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı.

    28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında takımından transfer olmuştu.

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