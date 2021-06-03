Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan Galatasaray, bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres Fransa oldu.

Bordeuax ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu Youssouf Sabaly'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Bordeaux formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı.

28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez Senegal Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında PSG takımından transfer olmuştu.