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    7 milyon Euro ile yolcusu: yönetimi masada

    Müthiş performansıyla 'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynayan , yolcusu. kulübü, Siyah-Beyazlı yönetimle resmi temas sağladı. Nice 7 milyon Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro da bonus teklif etti.

    Ersin'e 7 milyon Euro
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    Müthiş performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynayan Ersin Destanoğlu, Fransa yolcusu.

    Nice kulübü, Siyah-Beyazlı yönetimle resmi temas sağladı.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK


        Fransızlar,         Beşiktaş'a 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren teklifini etti. Siyah- Beyazlılar'ın 10 milyon Euro istediği ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde süreceği öğrenildi.

        ERSİN GİTMEYE SICAK BAKIYOR
        Alınan         bilgilere göre Nice, Ersin'e de 700 bin Euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

        Genç kaleci, Fransa'ya gitmeye sıcak bakarken, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor.

            13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
            Geride bıraktığımız sezon 35 lig maçında forma giyen Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı. 20 yaşındaki eldiven tam 13 maçta kalesini kapattı.
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            Haberler Spor Ersin Destanoğlu 7 milyon Euro ile Fransa yolcusu: Beşiktaş yönetimi masada