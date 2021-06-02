Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo yayınında TFF'den limit isteyeceğini ve bunun için görüşmeler yapacağını açıkladı. Başkan Çebi, "700 milyon ödeme var, gelir 400-450 milyon. Ben hangi bankacıya anlatacağım bunu? Bu gelirle, bu gider ödenmez. Matematik tutmuyor. Ancak ve ancak 10-15 seneye yayacaksınız. Borçlar var, şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim, insan utanıyor yani" ifadelerini kullandı.



Siyah beyazlı kulübün başkanı konuşmasının devamında, "Benden sonra harcanan 97 milyon euro var. 37-38 milyon euro'ya indik. Bana 27 milyon euroya in diyorlar. Takımı bu limite sokmak zor" diyen Çebi şöyle devam etti: "Gelecek sezon gelirlerin yarısı bankalara. 10 lira aldınız, 5 lirası bankaya. Ne gelirse kardeş payı. Ona da şükretsinler. Tamamını da alabilirlerdi. 2022/23'te 5 liralık takım yapacağız. Altyapıdan oyuncu getireceksin. Çarşıdan alamıyorsan tarladan yetiştireceksin." dedi.



ÜLKE PUANINI GETİRMELİYİZ

Çebi, Devler Ligi ile ilgili, "Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Ülke puanları dibe vurdu. Geçen sene kötü bir Avrupa maçlarımız oldu. Çok puan alamadığımız için acı çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin" dedi.



PLANSIZ BAŞKAN OLDUK

Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. 6-7 sene ikinci başkanlık yaptım. O dönem içerisinde bazı sıkıntılarımız oldu, ayrıldık. Bu benim için görevdi. Ben bunu başkan olarak yapmak istedim. Nasıl olduysa acele bırakılan bir görev oldu, mecbur kaldık. Hazır ve plansız olarak başkan bulduk kendimizi.



BİLDİĞİMİ OKUYACAĞIM

Kulübün değerini yukarı çekecek olan taraftarın ilgisidir, alakasıdır. Taraftarı seviyorum ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok.

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