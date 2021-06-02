Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Eyüp Yeşilyurt hakkında bilgiler merak ediliyor. 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde Fenerbahçe başkan adaylığı için Eyüp Yeşilyurt aday olduğunu açıkladı. Peki, Eyüp Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında? Serveti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler!
EYÜP YEŞİLYURT KİMDİR?
Eyüp Yeşilyurt başkanlık adaylığında kendisinden şu şekilde başladı:
Değerli Fenerbahçeliler;
Ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm.
'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme,ayrışma,kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız.
Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz.
Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe kongresine sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisinin altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz.