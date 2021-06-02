Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz.

Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe kongresine sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisinin altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz.