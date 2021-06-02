A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu... Daha önce açıklanan 30 kişilik aday kadroyu 26'ya indirmek zorunda olan Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 4 oyuncuyu kadrodan çıkardı.

Euro 2020 kadrosuna veda eden isimler Gökhan Akkan, Efecan Karaca, Mahmut Tekdemir ve sakatlığı bulunan Halil Akbunar oldu. Kadrodan çıkarılan bu isimler ancak as kadrodan bir oyuncunun sakatlık yaşaması halinde turnuvaya davet edilebilecek. A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai Euro 2020 kadrosu şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş.

ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu.

FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman.

ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı. Milli Takım, bugün saat 12.00'de özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ'E SÜRPRİZ PARTİ!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 69 yaşına bastı. Başarılı hocanın doğum günü Antalya kampında sürpriz bir parti ile kutlandı. Milli Takım'dan sorumlu yönetici Selim Soydan'ın da katıldığı kutlamada kaptan Burak Yılmaz, oyuncular adına Güneş'e hediyesini sundu. Güneş için üzerinde tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, hatıra fotoğrafı çektirildi.