Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.06.2021 23:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 23:25
    ABONE OL

    Para milli atlet , Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırdı!

    Son dakika spor haberleri... Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda cirit atmada turnuva rekoru kırarak altın, gülle atmada Muhsin Kaedi de bronz madalya elde etti.

    Para milli atletten Avrupa'da rekor!

    'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde yarışlar tamamlandı.

    MİLLİ SPORCUDAN REKOR
    Milli sporcumuz , F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45.72'lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38.55'lik derecesiyle 'dan 'ya aitti. Aynı atışta mücadele eden bir diğer atletimiz Musa Davulcu ise 29.48'le yedinci oldu.

    F34 kategorisi erkekler gülle atmada mücadele eden Muhsin Kaedi de 10.86'lık atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

    Milli takım bu sonuçla yarışmadaki madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5'e çıkardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri Meclis'te reddedildi
    Haberler Spor Para milli atlet Muhammet Khalvandi, Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırdı!