Hatay takviye yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti. Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İSKOÇYA'DA POZİTİF VAKA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Fleck, karantinaya alındı.
BAYERN'DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Alman devi Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 1 Temmuz'dan itibaren yerini Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn'a bırakacak.