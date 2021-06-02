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    Hatay takviye yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi , sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti. Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Hatay takviye yaptı

    Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti. Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İSKOÇYA'DA POZİTİF VAKA
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Fleck, karantinaya alındı.

    BAYERN'DE GÖREV DEĞİŞİMİ
    Alman     devi Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 1 Temmuz'dan itibaren yerini Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn'a bırakacak.

        TÜRK TELEKOM'UN ZEMİNİ SİL BAŞTAN
        Galatasaray'da,         Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, statta devam eden çim yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ali Çelikkıran, "Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlamıştık. Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek" dedi… Galatasaray, geçtiğimiz sezon stat zemini yüzünden oldukça zor durumda kalmıştı.

        ÜMİT DAVALA'DAN VEDA MESAJI!
        Galatasaray'da         sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör Ümit Davala, veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajına, yaşadığı sakatlıklar ve yaptığı fedakarlıklara da değinen Davala, saha kenarında edindiği tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağını söyledi. Sarı-Kırmızılı camiaya veda etti.

        ASLAN'DAN BABEL YALANLAMASI
        G.Saray         Ryan Babel'in sözleşmesinde açıklanmayan bonuslarla birlikte yıllık 4.3 milyon Euro aldığı ididalarını yalanladı. "KAP'a açıklanan rakamların dışında bir ücret ödenmesi söz konusu değildir" denildi.

            OLYMPIAKOS TAKAS İSTEMİYOR
            Galatasaray'ın             10 numara için düşündüğü isimlerden birisi olan Fortounis için Olympiakos kulübünün takasa sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün bu transfer için Sofiane Feghouli'yi takasta kullanmak istediği iddia edilmişti. Olympiakos'un Fortounis transferi için 8.5 milyon Euro'ya kadar indiği ancak takas işine sıcak bakmadığı ve oyuncuyu isteyen başka kulüplerin de olduğu ifade edildi. Yunanistan Milli Takımı'nda direkt olarak forma giyen Fortounis, Olympiakos'un bu sezonki şampiyonluğunda da önemli paya sahip olmuştu. Yunan futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fortounis, 2014 yılından bu yana Olympiakos'ta oynuyor.

            AYTAÇ GÜN SAYIYOR
            Kasımpaşa             ile sözleşmesi biten ve Lacivert- Beyazlılar'a veda eden Aytaç Kara, kısa süre içinde Galatasaray ile sözleşme imzalayacak. Cimbom, Aytaç ile sezon ortasında anlaşma sağlamıştı.

            ÖMER FARUK VEDA ETTİ
            Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Ömer Faruk, "Kariyerim için bu kararı aldım" dedi.

                TRABZON'DA YAPILANDIRMA TAMAM
                Trabzonspor                , bankalara olan borçlarının yapılandırmasını tamamladığını bildirdi. Açıklamada "Ön koşullar yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması tamamlanmıştır." denildi.

                CAULKER'DAN HABER BEKLENİYOR
                Trabzonspor'un                 kadrosunda görmek istediği simlerden birisi olan Alanyasporlu Calkuer, Bordo- Mavili yönetimden zaman istedi. En ciddi teklifin ise Trabzon'dan geldiği öğrenildi.

                BEŞİKTAŞ SAYESİNDE MİLLİ TAKIMDAYIM
                Rachid Ghezzal ülke basınına konuştu. Cezayir milli takımının kampında yer alan yıldız futbolcu, "Buraya Beşiktaş sayesinde geri döndüm. Daha önce hak etmemiştim" diye konuştu.

                    KARTALLAR HER ZAMAN YÜKSEKTEN UÇAR!
                    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Kartallar yüksekten uçar ve eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir Beşiktaş! Sonra döndüm ve dedim ki, iyi ki Beşiktaşlıyım. Bu duygu ve düşüncelerle şampiyon Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

                    ARTEM DOVBYK İTİRAFI
                    Ukrayna                    'da Dnipro formasını giyen Artem Dvbyk'un menajeri Lyundovsky'den Beşiktaş itirafı geldi. Siyah-Beyazlı kulübün kendisiyle temasa geçtiğini söyleyen Lyundovsky, "Birkaç maça geleceklerdi ancak pandemi yüzünden ertelendi" dedi. 23 yaşındaki Dovbyk geçen sezon Ukrayna'da 6 gole imzasını attı.

                    KEREM'DEN 350 BİN GELECEK
                    Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı geçen sezon Giresun'a kiralamıştı. Karadeniz ekibiyle yapılan sözleşmeye, belirli sayıda maçta oynatma şartı konulduğu öğrenildi. Giresun bu şarta uymadığı için Beşiktaş'ın 350 bin lira alacağı belirlendi.

                        ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ REKORLA BİRİNCİ OLDU
                        Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci 16.83'lük derecesiyle turnuva rekoru kırarak altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süpürgeci için tebrik mesajı yayımladı.

                        FİLENİN SULTANLARI ALMANYA'YI DA DEVİRDİ
                        İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar böylece 5'te 5 yaptı.

                        GÖZTEPE NDİAYE'YE 3 YILLIK İMZA ATTIRDI
                        Süper Lig ekibi Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

                            TÜRK FUTBOLUNU DÖNÜŞTÜRDÜ!
                            Milli                             Takımımız'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'ye Ada basınından büyük övgü geldi. The Guardian, Leicester City formasını giyen Çağlar için, "Premier Lig'in en iyi savunmacılarından birisi. Türk futbolunu dönüştüren isim. Euro 2020'de gözler onun üzerinde olacak" dedi.
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                            Haberler Spor Hatay takviye yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)