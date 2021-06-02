Hatay takviye yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

OLYMPIAKOS TAKAS İSTEMİYOR

Galatasaray'ın 10 numara için düşündüğü isimlerden birisi olan Fortounis için Olympiakos kulübünün takasa sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün bu transfer için Sofiane Feghouli'yi takasta kullanmak istediği iddia edilmişti. Olympiakos'un Fortounis transferi için 8.5 milyon Euro'ya kadar indiği ancak takas işine sıcak bakmadığı ve oyuncuyu isteyen başka kulüplerin de olduğu ifade edildi. Yunanistan Milli Takımı'nda direkt olarak forma giyen Fortounis, Olympiakos'un bu sezonki şampiyonluğunda da önemli paya sahip olmuştu. Yunan futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fortounis, 2014 yılından bu yana Olympiakos'ta oynuyor.